Akcja ratunkowa w Gorzowie. Policjant po służbie reanimował 75-letnią kobietę

Dramatyczna akcja ratunkowa w Gorzowie. Policjant walczył o życie 75-latki

Funkcjonariusz wydziału kryminalnego z Gorzowa w niedzielę, 31 maja 2026 roku, jechał prywatnym autem wraz z rodziną ulicą Matejki. Jego uwagę przykuło zbiegowisko na chodniku i leżąca na nim postać. Policjant natychmiast zatrzymał pojazd, by sprawdzić, czy może w czymś pomóc. Okazało się, że 75-letnia kobieta chwilę wcześniej straciła przytomność, a świadkowie wezwali już pogotowie. Po błyskawicznej ocenie sytuacji funkcjonariusz stwierdził brak czynności życiowych i bez wahania przystąpił do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, rozpoczynając dramatyczną walkę o życie kobiety aż do przyjazdu karetki.

Szybka reakcja kluczem do sukcesu. Medycy chwalą postawę policjanta

Zespół ratownictwa medycznego, który dotarł na miejsce, przejął od policjanta prowadzenie akcji. Dzięki nieprzerwanej resuscytacji ostatecznie udało się przywrócić kobiecie krążenie, po czym została ona natychmiast przewieziona do szpitala. Sami medycy podkreślali, że profesjonalna i błyskawiczna reakcja funkcjonariusza dała lekarzom realną szansę na dalszą walkę o zdrowie i życie 75-latki. To zdarzenie doskonale pokazuje, jak ważne są regularne szkolenia z udzielania pierwszej pomocy, które policjanci przechodzą w toku służby. Pozwalają one na opanowanie emocji i podjęcie skutecznych działań w najbardziej krytycznych momentach.

Źródło: Policja.pl