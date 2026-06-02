Zatrzymanie w Łodzi. 23-latek miał w mieszkaniu prawie 3 kg narkotyków

Zatrzymanie na Teofilowie. Nerwowe zachowanie zwróciło uwagę policji

Do zatrzymania doszło 28 maja 2026 roku na łódzkim osiedlu Teofilów, gdzie policjanci z wydziału antynarkotykowego prowadzili obserwację. Ich uwagę przykuł młody mężczyzna, który zachowywał się bardzo nerwowo, a jego wygląd pasował do rysopisu osoby podejrzewanej o handel narkotykami. Funkcjonariusze postanowili go wylegitymować w rejonie ulicy Aleksandrowskiej, a 23-latek nie potrafił logicznie wytłumaczyć swojej obecności w tym miejscu. Jak się szybko okazało, w torbie, którą miał przy sobie, ukrywał porcję suszu roślinnego, a sprawdzenie w policyjnych bazach danych ujawniło, że był dodatkowo poszukiwany do odbycia kary więzienia za wcześniejsze przestępstwa.

Prawie 3 kg narkotyków w mieszkaniu. Policja odkryła magazyn

Po zatrzymaniu 23-latek próbował wprowadzić policjantów w błąd, kilkukrotnie podając fałszywe adresy swojego zamieszkania, zarówno na terenie Łodzi, jak i poza miastem. Mimo jego prób utrudniania śledztwa, kryminalni szybko ustalili jego faktyczne lokum. Podczas przeszukania mieszkania funkcjonariusze znaleźli znacznie więcej, niż początkowo zakładali. W ich ręce wpadły haszysz, marihuana oraz kryształy 3-CMC, o łącznej wadze blisko trzech kilogramów. Wszystkie zabezpieczone substancje zostały przekazane do dalszych badań laboratoryjnych.

Zarzuty i areszt dla 23-latka. Grozi mu nawet 10 lat więzienia

Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 23-latkowi poważnych zarzutów. Mężczyzna odpowie za posiadanie znacznych ilości środków odurzających, co jest przestępstwem zagrożonym karą do 10 lat pozbawienia wolności. Prokurator nadzorujący sprawę z Prokuratury Rejonowej Łódź-Bałuty złożył wniosek o zastosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia przychylił się do tego wniosku i zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na najbliższe miesiące. Dalsze czynności w tej sprawie prowadzą śledczy z II Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

Źródło: Policja.pl