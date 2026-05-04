Rozenek-Majdan zabezpieczyła przyszłość najmłodszego syna. Henryk zarobił na studia jako niemowlę

Kamil Polewski
2026-05-04 16:41

Małgorzata Rozenek-Majdan po raz kolejny wzbudziła ogromne emocje. Telewizyjna gwiazda ujawniła szczegóły dotyczące zabezpieczenia finansowego swojego najmłodszego dziecka, Henryka. Jak się okazuje, zaledwie kilkumiesięczny chłopiec zdążył już zgromadzić fundusze na poczet przyszłej edukacji. Zaskakujące wyznanie celebrytki wywołało lawinę komentarzy!

Granica oddzielająca sferę prywatną od zawodowej w polskim show-biznesie regularnie zanika, wciągając w medialny wir również potomstwo znanych osób. Dzieci gwiazd od najmłodszych lat funkcjonują w przestrzeni publicznej, a ich twarze chętnie czasem angażuje się do zyskownych współprac reklamowych oraz wpisów sponsorowanych na platformach społecznościowych. Choć takie praktyki nieustannie budzą kontrowersje, są na porządku dziennym. Niedawno Małgorzata Rozenek-Majdan postanowiła otwarcie przyznać, że jej najmłodsza pociecha dysponuje specjalnym budżetem edukacyjnym jeszcze w okresie niemowlęcym.

Małgorzata Rozenek-Majdan o macierzyństwie. Ma trzech synów

Temat wychowywania potomstwa telewizyjna gwiazda poruszyła niedawno podczas wizyty w podcaście „Call me mommy”. Przypomnijmy, że prezenterka jest matką trójki dzieci – dwóch starszych chłopców pochodzi ze związku małżeńskiego z aktorem Jackiem Rozenkiem, natomiast najmłodszy Henryk to owoc jej obecnego związku z byłym bramkarzem reprezentacji Polski, Radosławem Majdanem. W trakcie szczerej rozmowy celebrytka podzieliła się również refleksjami dotyczącymi perspektywy bycia teściową i babcią, co miało bezpośredni związek z niedawnym spotkaniem z partnerką jej najstarszego syna.

Syn Majdanów z zabezpieczoną przyszłością. Sześciomiesięczny Henio zarobił na studia

Wypowiedź dotycząca najmłodszej latorośli błyskawicznie spotkała się internetowym zainteresowaniem i wywołała szeroką dyskusję w sieci. Znana z zaangażowania w sprawy społeczne prezenterka z dumą podkreśliła, że gruntownie zaplanowała edukacyjną przyszłość małego Henryka. Okazuje się, że chłopiec, który przyszedł na świat w czerwcu 2020 roku, zaledwie w ciągu pierwszych sześciu miesięcy życia wygenerował zyski pozwalające na sfinansowanie jego wyższego wykształcenia. Zgromadzone w ten sposób finanse będą bezpiecznie spoczywać na koncie, dopóki dorastający chłopak nie podejmie ostatecznej decyzji o wyborze wymarzonej ścieżki akademickiej.

"To ważne, co powiem, ale taka jest prawda. Henio w trakcie pierwszego pół roku swojego życia zarobił na swoje studia. [...] I żeby było jasne, te pieniądze na tego Henia czekają. To nie są te wyimaginowane pieniądze z komunii. Tylko to są realne środki odłożone na realnym koncie na realne cele edukacyjne. [...] Mam poczucie dumy, że dostrzegłam tę okazję, że to zrobiłam i że spokojnie będę mogła planować tak jego szkołę, żeby on był zadowolony" - powiedziała Małgorzata Rozenek-Majdan.

