Wyjątkowy detal w stylizacji Marty Nawrockiej. Wiadomo, kto stworzył bursztynową opaskę żony prezydenta

Ozdobna opaska Marty Nawrockiej przykuwa uwagę

Z okazji niedawnych uroczystości państwowych Marta Nawrocka zaprezentowała garderobę będącą hołdem dla narodowych barw. W Dniu Flagi Rzeczypospolitej Polskiej żona prezydenta pokazała się w intensywnie czerwonym komplecie. Następnego dnia obchody Święta Konstytucji uświetniła z kolei klasyczną bielą. Szykowny garnitur złożony z wydłużonej marynarki oraz obszernych spodni idealnie współgrał z jej figurą, a patriotyczny wydźwięk kreacji podkreślała delikatna przypinka w narodowych kolorach.

Polecamy: Marta Nawrocka oczarowała w bieli na placu Zamkowym. Pierwsza dama postawiła na elegancję

Według znawców mody obie zaprezentowane przez prezydentową kompozycje okazały się niezwykle trafione. W całym zestawieniu to jednak pojedynczy, intrygujący dodatek skradł najwięcej uwagi czujnych obserwatorów i znawców trendów.

Spektakularna ozdoba włosów wybrana przez małżonkę głowy państwa błyskawicznie wywołała spore poruszenie w mediach. Znany stylista Daniel Jacob Dali na łamach "Super Expressu" wyraził ogromne uznanie dla tego modowego wyboru. Zauważył on jednocześnie, że choć Pierwsza Dama stosunkowo chętnie dobiera podobne akcesoria, ten konkretny egzemplarz wyróżniał się absolutnie unikalnym i niepowtarzalnym charakterem.

Sonda Czy Marta Nawrocka jest dobrą pierwszą damą? Tak Średnio Nie Nie wiem

"Dużym atutem jest ozdobna opaska w złoto-bursztynowych tonach, która dodaje kobiecości i przełamuje formalny charakter stroju"

- mówił ekspert w rozmowie z "SE".

Anna Dunin zaprojektowała opaskę dla Pierwszej Damy. To bursztynowe dzieło sztuki

Dziennikarze "Super Expressu" dotarli do informacji, z których wynika, że wyjątkowy dodatek zadebiutował w premierowej linii akcesoriów do włosów Anny Dunin z Pracowni Republika Jewelry. Model noszący oficjalną nazwę "Amber Swan" jest powszechnie dostępny w sprzedaży, a jego standardowa rynkowa cena wynosi dokładnie 519 złotych.

"Tworzona jest ręcznie, z naturalnego polskiego bursztynu oraz szlachetnych, szlifowanych kryształów. Utrzymana jest w tonacji lawendowo-miedziano-bursztynowej i pięknie mieni się w świetle dziennym"

Tymi barwnymi słowami w wywiadzie udzielonym dziennikowi "Super Express" kulisy powstawania opaski opisała sama artystka.

Każda pojedyncza sztuka tej niezwykłej biżuterii jest w całości przygotowywana w studiu projektantki, gdzie drobne elementy są pieczołowicie i bardzo precyzyjnie naszywane na jedwabny materiał. Praca nad tymi unikatowymi ozdobami stanowi dla twórczyni coś znacznie ważniejszego niż zwykłe zajęcie zarobkowe. Sama Anna Dunin podkreśla swój wyjątkowo silny i głęboko sentymentalny związek z wykorzystywanym do produkcji bursztynem.

"Moja ciocia, uczestniczka powstania, nosiła bursztyny. W okresie PRL były one symbolem elegancji i dostępnego luksusu dla polskich kobiet".

Podzieliła się w ten sposób swoimi osobistymi i rodzinnymi wspomnieniami twórczyni marki. Obecnie jej nadrzędną ambicją jest skuteczne nadanie temu tradycyjnemu surowcowi zupełnie nowego i nowoczesnego wymiaru.

Prezent od najbliższego otoczenia. Marta Nawrocka docenia polskie rękodzieło

Co ciekawe luksusowy dodatek wcale nie był bezpośrednim zakupem żony prezydenta, lecz trafił w jej ręce w formie eleganckiego podarunku. Twórczyni akcesorium, Anna Dunin, przyznała, że zakup zrealizowali współpracownicy z najbliższego kręgu Pierwszej Damy. Sama artystka stanowczo dba o prywatność swoich klientów i nie zdradza konkretnych personaliów zamawiających, jednak cała ta sytuacja niesie dla niej ogromną wartość symboliczną.

"Jest mi niezmiernie miło, że Pani Prezydentowa dostrzega i docenia polskich twórców pracujących z rodzimymi materiałami. To ważny sygnał wsparcia dla rękodzieła i naszego dziedzictwa".

22