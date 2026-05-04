Oskar Pietuszewski napisał maturę. Tłum kibiców czekał na gwiazdora pod szkołą

Zaraz po zakończeniu matury z języka polskiego, grający w Portugalii Oskar Pietuszewski chętnie rozdawał podpisy zgromadzonym kibicom.

Reprezentant FC Porto wykazał się dużą klasą, z uśmiechem stając do pamiątkowych fotografii po stresującym poranku.

Kolejnym punktem dnia był wspólny obiad i odpoczynek z najbliższymi kolegami z okazji zakończenia pierwszego sprawdzianu.

Dalsza część dnia upłynęła pod znakiem relaksu, co doskonale obrazują ujęcia z białostockich ulic.

Oskar Pietuszewski oblegany przez kibiców pod szkołą w Białymstoku

Kiedy Oskar Pietuszewski wyszedł z budynku białostockiej Szkoły Mistrzostwa Sportowego, błyskawicznie pojawił się wokół niego tłum sympatyków. Mimo trudów porannego egzaminu, utalentowany zawodnik portugalskiego klubu nie zignorował oczekujących. Siedemnastolatek cierpliwie rozdawał autografy i pozował do zdjęć, udowadniając swoje niezwykle profesjonalne podejście do fanów. Uśmiech ani na moment nie znikał z jego twarzy.

Jeden z obecnych pod placówką sympatyków przyniósł ze sobą oryginalny trykot FC Porto z nazwiskiem młodego gracza. To dobitnie świadczy o ogromnej popularności sportowca na Podlasiu, choć na co dzień trenuje on tysiące kilometrów od ojczyzny. Zawodnik jeszcze do niedawna reprezentował barwy miejscowej Jagiellonii Białystok, więc jego widok w rodzinnym mieście nadal wywołuje niemałe poruszenie wśród lokalnych miłośników futbolu.

Piłkarz FC Porto świętuje egzamin z przyjaciółmi w restauracji

Po spotkaniu z łowcami autografów przyszedł czas na znacznie spokojniejsze popołudnie w zamkniętym gronie. Świeżo upieczony mistrz Portugalii ruszył z paczką dobrych znajomych do jednego z lokali gastronomicznych na obiad. Grupa zjadła ciepły posiłek, jednak na stołach królowały wyłącznie napoje owocowe. Wszyscy doskonale zdawali sobie sprawę z tego, że maraton maturalny dopiero wystartował i przed nimi kolejne trudne wyzwania.

Przyjacielskie pogawędki w luźnej atmosferze pozwoliły zawodnikowi błyskawicznie odciąć się od szkolnego stresu. Obiektywy fotoreporterów uchwyciły szeroki uśmiech Pietuszewskiego, który ewidentnie cieszył się zasłużonym odpoczynkiem po napisaniu pracy. Taki krótki reset to niezbędny element przed następnymi testami. Poniedziałkowe obrazki pokazują, że zdolny piłkarz perfekcyjnie potrafi zbalansować presję sportową i obowiązki edukacyjne z czasem na życie prywatne.