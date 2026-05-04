Aidan z Malty rozkocha widzów na Eurowizji 2026. Kim jest przystojny wykonawca piosenki "Bella"?

Kim jest Aidan z Eurowizji 2026?

Aidan jest jednym z najpopularniejszych artystów na Malcie w ostatnich latach. Stał się stałym bywalcem dużych sal koncertowych i list przebojów w całym kraju. Jego hity, takie jak "Naħseb Fik" i "Ritmu", zdobyły pierwsze miejsca na krajowych listach odtworzeń radiowych oraz osiągnęły miliony odsłon na platformach takich jak Spotify i YouTube. W 2023 roku wydał swój debiutancki album "This Is Aidan", a w 2025 roku kontynuował sukces siedmioutworową EP-ką "Wild, Wild, Wild". Występował na jednej scenie z globalnymi gwiazdami podczas koncertu Isle of MTV oraz był główną gwiazdą dużych wydarzeń, takich jak EuroPride. Aidan niedawno przeszedł do historii, przyciągając 10 000 osób na swój koncert Aidan The Show. Zgromadził największą publiczność, jaką kiedykolwiek zgromadził lokalny artysta solowy na Malcie.

"Bella" - o czym jest piosenka Malty?

"Bella" w wykonaniu to nostalgiczna piosenka o niespełnionej miłości i tęsknocie za kimś, kto odszedł bez wyjaśnienia. Bohater wspomina wspólne chwile i nie potrafi pogodzić się z rozstaniem, które nigdy nie zostało domknięte. Mimo bólu wciąż żywi uczucia i ma nadzieję, że los jeszcze kiedyś pozwoli im się spotkać. Utwór łączy smutek z delikatnym pragnieniem drugiej szansy. Tekst został napisany w dwóch językach - angielskim i maltańskim. To z tym kawałkiem Aidan wygrał Malta Eurovision Song Contest i zdobył tytuł reprezentanta kraja na konkursie w Wiedniu.

Eurowizja 2026 - kiedy i gdzie?

Jubileuszowy 70. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Wiedniu w obiekcie Wiener Stadthalle. Półfinały zostaną zorganizowane 12 i 14 maja 2026. Zwycięzcę poznamy podczas wielkiego finału 16.05.2026. Wydarzenie trafi do Austrii z powodu zeszłorocznej wygranej JJ z piosenką "Wasted Love". Będzie to najmniejszy konkurs od 2003 roku. Do Austrii pojadą reprezentanci 35 państw. 5 krajów zrezygnowało w formie bojkotu udziału Izraela.