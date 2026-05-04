Nie żyje Jakub Łoza. Widzowie "Barw szczęścia" wstrząśnięci śmiercią 41-letniego aktora

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-05-04 16:35

W wieku 41 lat nagle zmarł Jakub Łoza. Aktor znany był szerszej widowni między innymi z ról w "Barwach szczęścia" oraz "Gliniarzach". Jego bliscy zamieścili w mediach społecznościowych chwytający za serce komunikat. Znane są już szczegóły dotyczące ceremonii pogrzebowej.

Jakub Łoza
Jakub Łoza Jakub Łoza Jakub Łoza Jakub Łoza
Galeria zdjęć 21

Jakub Łoza zmarł nagle nad ranem

Tragiczne wydarzenia miały miejsce nocą z 2 na 3 maja. Nad ranem potwierdzono zgon Jakuba Łozy. Najbliżsi w specjalnym oświadczeniu wyrazili wdzięczność za płynące ze wszystkich stron wsparcie, apelując jednocześnie o uszanowanie czasu ich żałoby. Chociaż oficjalnie nie poinformowano o powodach śmierci 41-latka, nieoficjalne informacje wskazują, że aktor mógł zmagać się z ciężką chorobą.

Zobacz także: Wyjątkowy gest na pogrzebie Łukasza Litewki. Zazwyczaj takie rzeczy się nie dzieją!

Z ogromnym smutkiem informujemy, że Jakub odszedł dnia 3 maja o godzinie 3:00 nad ranem. Dziękujemy wszystkim za wsparcie, obecność i każde dobre słowo w tym trudnym czasie. Informacje dotyczące ceremonii pogrzebowej zostaną podane w najbliższym czasie na tej stronie. Z wyrazami szacunku, Rodzina Jakuba - czytamy na facebookowym profilu Łozy.

Mimo że rozgłos zyskał dzięki produkcjom telewizyjnym, to pasji miał znacznie więcej. Łoza nie tylko wcielał się w role w takich produkcjach jak "Gliniarze, "Barwy szczęścia" oraz "Szpital św. Anny". Jakub Łoza spełniał się też jako trener personalny, kulturysta i model. Dodatkowo udzielał się w internecie, zachęcając ludzi do aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania.

Z głębokim żalem informujemy, że dnia 03.05.2026 r. przeżywszy 41 lat, zmarł Śp. Jakub Łoza. Zawiadamia pogrążona w smutku i żalu Rodzina - napisali bliscy na instagramowym profilu Jakuba.

Wraz z czarno-białym zdjęciem krewni zamieścili krótki wpis.

Śp. Jakub Łoza najukochańszy syn, brat, tato, szwagier, wujek i przyjaciel zmarł 3 maja 2026 r.

Gdzie i kiedy odbędzie się pogrzeb aktora z "Barw szczęścia"?

Termin pożegnania zmarłego został już ustalony. Uroczystości żałobne zaplanowano na czwartek 7 maja. Odbędą się one w Rzeszowie, z którym Jakub Łoza był silnie związany. Początek ceremonii przewidziano na godziny przedpołudniowe na cmentarzu Wilkowyja.

Data: 07.05.2026 (Czwartek), godzina: 11:30, miejsce: Kaplica na cmentarzu Wilkowyja, Rzeszów - te informacje dotyczące pogrzebu można znaleźć na profilu Łozy na Instagramie.

Informacja o śmierci mężczyzny wywołała ogromne poruszenie wśród jego internetowych obserwatorów. 41-latek jeszcze 23 kwietnia opublikował swoje życiowe przemyślenia, a obecnie rodzina przygotowuje się do jego pochówku.

Zobacz także: Doda pożegnała Łukasza Litewkę wieńcem z czarnych róż. Wymowne słowa na szarfie!

"Najgłębsze wyrazy współczucia dla rodziny", "Niesamowity człowiek, dziękuję za wszystkie rady", "Jest mi tak bardzo, bardzo przykro... Tyle miałeś planów i tak pięknie dążyłeś do spełnień. Niech Ci tam lekko będzie", "Najszczersze wyrazy współczucia dla rodziny i bliskich. Bardzo smutna wiadomość [*] do zobaczenia piękny człowieku" - czytamy w sieci.

Iwona Pavlović spisała testament. "O tym powinno się mówić"

Zobacz więcej zdjęć. Łukasz Litewka - pogrzeb zaledwie 10 dni przed kolejnymi urodzinami. Nie zdążył skończyć 37 lat

Łukasz Litewka
Galeria zdjęć 49
pogrzeb
nie żyje
barwy szczęścia