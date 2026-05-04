Nie żyje Jakub Łoza. Widzowie "Barw szczęścia" wstrząśnięci śmiercią 41-letniego aktora

Jakub Łoza zmarł nagle nad ranem

Tragiczne wydarzenia miały miejsce nocą z 2 na 3 maja. Nad ranem potwierdzono zgon Jakuba Łozy. Najbliżsi w specjalnym oświadczeniu wyrazili wdzięczność za płynące ze wszystkich stron wsparcie, apelując jednocześnie o uszanowanie czasu ich żałoby. Chociaż oficjalnie nie poinformowano o powodach śmierci 41-latka, nieoficjalne informacje wskazują, że aktor mógł zmagać się z ciężką chorobą.

Zobacz także: Wyjątkowy gest na pogrzebie Łukasza Litewki. Zazwyczaj takie rzeczy się nie dzieją!

Z ogromnym smutkiem informujemy, że Jakub odszedł dnia 3 maja o godzinie 3:00 nad ranem. Dziękujemy wszystkim za wsparcie, obecność i każde dobre słowo w tym trudnym czasie. Informacje dotyczące ceremonii pogrzebowej zostaną podane w najbliższym czasie na tej stronie. Z wyrazami szacunku, Rodzina Jakuba - czytamy na facebookowym profilu Łozy.

Mimo że rozgłos zyskał dzięki produkcjom telewizyjnym, to pasji miał znacznie więcej. Łoza nie tylko wcielał się w role w takich produkcjach jak "Gliniarze, "Barwy szczęścia" oraz "Szpital św. Anny". Jakub Łoza spełniał się też jako trener personalny, kulturysta i model. Dodatkowo udzielał się w internecie, zachęcając ludzi do aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania.

Z głębokim żalem informujemy, że dnia 03.05.2026 r. przeżywszy 41 lat, zmarł Śp. Jakub Łoza. Zawiadamia pogrążona w smutku i żalu Rodzina - napisali bliscy na instagramowym profilu Jakuba.

Wraz z czarno-białym zdjęciem krewni zamieścili krótki wpis.

Śp. Jakub Łoza najukochańszy syn, brat, tato, szwagier, wujek i przyjaciel zmarł 3 maja 2026 r.

Gdzie i kiedy odbędzie się pogrzeb aktora z "Barw szczęścia"?

Termin pożegnania zmarłego został już ustalony. Uroczystości żałobne zaplanowano na czwartek 7 maja. Odbędą się one w Rzeszowie, z którym Jakub Łoza był silnie związany. Początek ceremonii przewidziano na godziny przedpołudniowe na cmentarzu Wilkowyja.

Data: 07.05.2026 (Czwartek), godzina: 11:30, miejsce: Kaplica na cmentarzu Wilkowyja, Rzeszów - te informacje dotyczące pogrzebu można znaleźć na profilu Łozy na Instagramie.

Informacja o śmierci mężczyzny wywołała ogromne poruszenie wśród jego internetowych obserwatorów. 41-latek jeszcze 23 kwietnia opublikował swoje życiowe przemyślenia, a obecnie rodzina przygotowuje się do jego pochówku.

Zobacz także: Doda pożegnała Łukasza Litewkę wieńcem z czarnych róż. Wymowne słowa na szarfie!

"Najgłębsze wyrazy współczucia dla rodziny", "Niesamowity człowiek, dziękuję za wszystkie rady", "Jest mi tak bardzo, bardzo przykro... Tyle miałeś planów i tak pięknie dążyłeś do spełnień. Niech Ci tam lekko będzie", "Najszczersze wyrazy współczucia dla rodziny i bliskich. Bardzo smutna wiadomość [*] do zobaczenia piękny człowieku" - czytamy w sieci.

Iwona Pavlović spisała testament. "O tym powinno się mówić"

Zobacz więcej zdjęć. Łukasz Litewka - pogrzeb zaledwie 10 dni przed kolejnymi urodzinami. Nie zdążył skończyć 37 lat