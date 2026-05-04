ABBA podbiła świat po Eurowizji. Ten występ zmienił historię muzyki pop

Brighton 1974, czyli narodziny muzycznej legendy

6 kwietnia 1974 roku w The Dome w brytyjskim Brighton odbył się 19. Konkurs Piosenki Eurowizji. To właśnie tego wieczoru na scenie pojawił się szwedzki kwartet ABBA (Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson i Anni-Frid Lyngstad), prezentując piosenkę „Waterloo”. Do tamtej pory Eurowizja kojarzyła się głównie ze statycznymi balladami i poważnymi, orkiestrowymi aranżacjami (chansons). Szwedzi zaoferowali Europie coś zupełnie innego: dynamiczny europop, błyszczące kostiumy i choreografię pełną niespotykanej energii.

Zwycięstwo nie przyszło jednak bez wysiłku. W drodze na szczyt ABBA musiała najpierw wygrać szwedzkie selekcje Melodifestivalen, gdzie początkowo zaprezentowali utwór w języku ojczystym. W samym finale europejskim zespół otrzymał od międzynarodowego jury łącznie 24 punkty, co zapewniło Szwecji pierwsze w historii zwycięstwo w konkursie.

Jak "Waterloo" zburzyło eurowizyjne schematy

Występ ABBY przeszedł do historii nie tylko ze względu na samą kompozycję i chwytliwy rytm. Ogromną rolę odegrały detale, na które wierni fani konkursu zwracają uwagę do dziś. Zespół zdołał wykorzystać historyczną zmianę w regulaminie EBU (Europejskiej Unii Nadawców). W latach 1973-1976 zniesiono obowiązek śpiewania w języku narodowym, co pozwoliło Szwedom wykonać „Waterloo” w całości po angielsku, drastycznie zwiększając komercyjny potencjał utworu na arenie międzynarodowej.

Dyrygent w stroju Napoleona

Prawdziwym „smaczkiem” tamtego wieczoru był jednak dyrygent szwedzkiej orkiestry, Sven-Olof Walldoff. Aby nawiązać do tekstu piosenki, który porównuje poddanie się miłości do słynnej klęski francuskiego cesarza z 1815 roku, Walldoff dyrygował muzykami ubrany w pełny kostium Napoleona Bonaparte. To właśnie takie odważne i kreatywne podejście do konwencji wizualnej utorowało drogę dla ekstrawaganckich występów, które dziś stanowią nieodłączną wizytówkę Eurowizji.

Nieoczekiwane efekty szwedzkiego triumfu

Zwycięstwo w Brighton otworzyło przed ABBĄ drzwi do bezprecedensowej globalnej kariery. Utwór „Waterloo” natychmiast stał się hitem na całym świecie, docierając m.in. do pierwszej dziesiątki prestiżowej amerykańskiej listy Billboard Hot 100. Sama piosenka sprzedała się w ponad 5 milionach egzemplarzy, a zespół w trakcie swojej niezwykłej działalności muzycznej rozprowadził szacunkowo 380 milionów płyt.

Wpływ tego występu na całą społeczność Eurowizji okazał się gigantyczny. Dowodem na to był oficjalny plebiscyt zorganizowany przez EBU w 2005 roku z okazji pięćdziesięciolecia imprezy pod nazwą „Congratulations: 50 Years of the Eurovision Song Contest”. W powszechnym głosowaniu „Waterloo” zostało oficjalnie uznane za najlepszą piosenkę w historii całego konkursu.

Dziedzictwo, które trwa do dziś

Triumf ABBY zapoczątkował erę szwedzkiej potęgi na Eurowizji. Do 2026 roku Szwecja uzbierała łącznie aż siedem zwycięstw w Konkursie Piosenki Eurowizji, wyrównując tym samym historyczny rekord należący wcześniej samodzielnie do Irlandii. Wkład Szwedów w historię konkursu stale rośnie – wokalistka Loreen zdobyła główną nagrodę aż dwukrotnie (w 2012 roku z „Euphorią” i w 2023 roku z utworem „Tattoo”), stając się pierwszą kobietą w historii z takim osiągnięciem i dołączając do zaszczytnego grona u boku Irlandczyka Johnny'ego Logana.

Kwartet ABBA nie tylko odebrał cenną statuetkę, ale udowodnił milionom widzów i tysiącom przyszłych artystów, że scena Eurowizji to perfekcyjne miejsce na inaugurację wielkiej kariery. I choć od ich legendarnego występu minęło już ponad pięć dekad, dziedzictwo Szwedów z 1974 roku pozostaje żywe i wciąż stanowi ostateczny punkt odniesienia dla kolejnych pokoleń muzyków.