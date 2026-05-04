Czy Viki Gabor zdaje maturę w tym roku? Tak niedawno mówiła nam o szkole

Matura to ważne wydarzenie dla wszystkich absolwentów szkół ponadpodstawowych. Choć nie jest obowiązkowa, dla wielu osób stanowi najważniejszy egzamin w życiu, wymaga intensywnych przygotowań, podsumowuje wiedzę zdobytą na wszystkich etapach edukacji i umożliwia rozpoczęcie studiów na uczelniach wyższych.

Matura Roksany Węgiel

Jedną z najpopularniejszych maturzystek ostatnich lat była zdecydowanie Roksana Węgiel. Artystka w rozmowie z Eską przyznała, że podczas egzaminu ustnego z języka polskiego odwołała się do własnej piosenki "Miasto".

Tak, odwołałam się do swojej piosenki. Komisja zareagowała pozytywnie. Powiedziałam, że do mojej, nie do piosenki Roksany Węgiel, żeby nikt mi nie zarzucił, że coś tam ściemniam, ale to był hit. To jest moje najlepsze wspomnienie z matury. (...) Odwołałam się do mojej piosenki "Miasto", bo dostałam akurat polecenie, żeby opisać obraz miasta i odwołać się do jakiegoś wybranego tekstu kultury. Mówię: "No nie, ale mam szczęście!". Ja się tak bałam, że dostanę jakieś zdjęcie, którego w życiu na oczy nie widziałam, a tutaj miasto... Powiedziałam: "Nie no, pięknie, lepiej być nie może" - opowiedziała w rozmowie z Eską.

Aktualnie z arkuszami maturalnymi CKE mierzy się Sara James. Wokalistka opowiedziała o swoich przygotowaniach do egzaminu w rozmowie z Radiem ESKA. Viki Gabor, mimo że starsza od Sary, maturę ma dopiero przed sobą.

Viki Gabor - matura

Stres maturalny dopiero przed Viki Gabor. Artystka, błędnie uznawana za tegoroczną maturzystę, do egzaminu dojrzałości przystąpi dopiero za rok. Wiktoria rozpoczęła naukę w liceum we wrześniu 2023 roku i kontynuuje ją w trybie zdalnym. Jak tłumaczy, to pozwala jej skupić się na przyswajaniu materiału, bez lęku, że jest obserwowana przez rówieśników. W lipcu ubiegłego roku Gabor zdradziła, iż myśli nad przepisaniem się do szkoły anglojęzycznej, znajdującej się w Wielkiej Brytanii.

Szkoła jest ok, jakoś sobie radzę. Mam w planach przepisanie się do szkoły anglojęzycznej i to takiej, która znajduje się w Wielkiej Brytanii i robić ją online. Jest tam jednak możliwość, by przyjechać od czasu do czasu i posiedzieć sobie w tej szkole - opowiedziała w wywiadzie dla Eski.