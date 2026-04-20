Roxie Węgiel ogłosiła duet prosto z Hollywood. Po ostatnich projektach nikt się tego nie spodziewał

Roksana Węgiel może pochwalić się współpracami z topowymi polskimi artystami. Na przestrzeni lat wokalistka połączyła siły między innymi z Marylą Rodowicz, Beatą Kozidrak, Edytą Górniak, Matą oraz Smolastym. W ostatnim czasie 21-latka skupiła się na solowych kompozycjach, zapowiadających jej kolejny album studyjny, "Błękit". Nie oznacza to jednak, że na krążku nie znajdziemy żadnych porywających duetów. Gwiazda nadała ważny komunikat, który zachwycił wszystkich jej fanów. A to wszystko na tle legendarnego napisu Hollywood!

Roxie Węgiel zapowiedziała duet

Połączenia piosenkarek pop z raperami nie są już dzisiaj niczym egzotycznym, jak jeszcze kilkanaście lat temu, gdy Doda połączyła siły z Fokusem, za co mocno oberwało się im w komentarzach. Sama Roxie ma już na swoim koncie kilka takich duetów. Teraz przyszedł czas na kolejny. Artystka ogłosiła, że kolejnym singlem promującym jej nadchodzący krążek będzie piosenka nagrana wspólnie z White 2115. To nie pierwsze spotkanie muzycznej pary. Węgiel wystąpiła gościnnie w kawałku "1 na 100" Maty i White'a.

Roxie Węgiel i White 2115 w duecie

Nowa piosenka Roxie, "Chciałam Ciebie więcej", ukaże się już 8 maja. W numerze, poza samą piosenkarką, usłyszymy White'a 2115 - jednego z topowych polskich raperów. Artyści zapowiedzieli współpracę w mediach społecznościowych, udostępniając zdjęcie wykonane na tle legendarnego napisu Hollywood. Na kanale nadawczym wokalistki na Instagramie pojawiła się natomiast krótka zapowiedź numeru, utrzymanego w... rockowym klimacie.

Fani wokalistki i rapera nie zawiedli. Pod postem zapowiadającym duet zaroiło się od komentarzy wyrażających podekscytowanie tym połączeniem. My także nie możemy się już doczekać!