Roxie Węgiel nie mogła trzymać tego dłużej dla siebie. Tego dnia będą z Kevinem świętować na całego!

Nowa płyta Roxie Węgiel zbliża się wielkimi krokami. Oficjalnie poznaliśmy datę jej premiery! 21-letnia piosenkarka postanowiła powrócić do korzeni, pozwalając wybrzmieć swojemu wokalowi w pełni. Po serii eksperymentalnych singli, które miały zaznaczyć obecność artystki na scenie międzynarodowej, Roxie zaszyła się w studiu nagraniowym, by skompletować materiał na swój trzeci longplay. Pierwszą zapowiedzią krążka był singiel "Błękit", który podbił serca słuchaczy w całym kraju. Tylko u nas, w rozmowie z Maksem Kluziewiczem, Roksana wyjawiła, że podczas sesji nagraniowej doznała czegoś w rodzaju objawienia.

Siedzieliśmy wszyscy z producentami, z Hotelem Torino, Kevinem i zastanawialiśmy się po prostu, o czym napisać. Ja tak myślę, słysząc wczesną demówkę, że jakoś mi się ta piosenka kojarzy z taką wolnością. Rzucałam pomysły, że może coś wakacyjnego, takiego letniaczka, myślałam wtedy komercyjnie. Nagle poczułam, że słyszę w tej muzyce jakąś taką głębię i rzuciłam w tym kółku, że może by napisać ten tekst o sile wyższej, o Bogu. Wszyscy w tym gronie wiedzieli, że jestem wierząca, że to są bliskie mi wartości, byli zaintrygowani i wyobraź sobie, że w chwili, w której o tym powiedziałam, odpalił się sam podkład z laptopa. Miałam ciary, musiałam wyjść z pomieszczenia - wyznała.

"Błękit" to oficjalnie tytuł całej płyty Węgiel-Mglej. Tylko nam zdradziła datę premiery!

Roxie Węgiel była gwiazdą tegorocznej odsłony akcji ESKA Odwołuje Zimę. Podczas rejsu wycieczkowcem Costa Fortuna, na dachu którego zagrała pierwszy koncert na oceanicznych wodach, wokalistka wyjawiła datę premiery swojej nowej płyty. Mamy przyjemność ogłosić, że "Błękit" ukaże się na rynku już 19 czerwca! To wielki dzień nie tylko dla piosenkarki, ale również jej męża Kevina, z którym stworzyła cały materiał na longplay, tak jak to miało miejsce w przypadku poprzednika - "13+5".

"Błękit" promują trzy doskonale przyjęte single: tytułowy, "Codzienność (Pamiętaj nas)" oraz najnowszy, będący hymnem akcji ESKA Odwołuje Zimę, "Na szeroką wodę".