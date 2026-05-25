Gwiazda seriali nie przestaje zaskakiwać. Agata Załęcka z kolejnym rekordem we freedivingu

Od sesji w "Playboyu" do głębin. Agata Załęcka zachwyca formą

Agata Załęcka znowu udowadnia, że metryka to tylko cyfry, ustanawiając kolejny rekord kraju we freedivingu. Co ciekawe, przed wybuchem pandemii aktorka nie wiązała swojej przyszłości ze sportem wyczynowym. Wszystko odmieniło wyjście na pływalnię, które ujawniło jej niezwykły talent do nurkowania na wstrzymanym oddechu.

Aktorka, którą widzowie mogą kojarzyć z takich produkcji jak "Klan", "Barwy szczęścia" czy "Na dobre i na złe", już wcześniej dała się poznać z innej strony. Zanim zaczęła zdobywać sportowe laury, Agata Załęcka wzięła udział w odważnej sesji zdjęciowej dla magazynu "Playboy". 43-letnia gwiazda do dziś imponuje nienaganną sylwetką, co regularnie udowadnia, dzieląc się swoimi zdjęciami.

Na początku odbyłam dwie lekcje, a za trzecim razem zdecydowałam się na kurs. Już po dwóch tygodniach, ku zaskoczeniu wszystkich, udało mi się zejść na głębokość -45 metrów. To było dla wszystkich niespodzianką, ponieważ osiągnięcie takiego poziomu zwykle zajmuje kilka miesięcy, a nawet lat. Moi koledzy powiedzieli, że to niezwykle rzadkie, aby w tak krótkim czasie uzyskać takie rezultaty. Wtedy odkryto u mnie naturalne predyspozycje do freedivingu, co zapoczątkowało moją przygodę z tym sportem

Aktorka z 10. rekordem Polski. Agata Załęcka dzieli się radością

Najnowsze, bo już dziesiąte historyczne osiągnięcie w karierze 43-latki, miało miejsce podczas zawodów Pucharu Świata organizowanych na Filipinach. Załęcka nie kryła entuzjazmu po swoim wyczynie, chwaląc się sukcesem w mediach społecznościowych.

Nowy Rekord Polski! Zrobiłam to! 92 metry w płetwach podwójnych (CWTB). Rekord absolutny (CMAS, AIDA). Dzisiaj na Pucharze Świata na Filipinach zeszłam na 92 m. i poprawiłam swój własny rekord o 7 metrów głębokości. Jeden oddech. Jedna próba. Dziesiąty rekord Polski w mojej karierze.. aktorki. To mój pierwszy start po sześciu miesiącach przerwy od morza! Tak zakończyłam pierwszy dzień Pucharu Świata. Kolejne starty przede mną