Dzień Matki po stracie mamy. Jak poradzić sobie z trudnymi emocjami i przetrwać ten czas?

Dlaczego Dzień Matki po stracie tak bardzo boli?

Maj to czas, w którym witryny kwiaciarni i kampanie reklamowe niemal z każdej strony bombardują nas przypomnieniami o nadchodzącym 26 maja. Dla osób, których mamy już nie ma, ten okres bywa wyjątkowo trudny. Kontrast między powszechną celebracją a osobistym poczuciem pustki staje się niemal fizycznie odczuwalny. To naturalne, że w otoczeniu radosnych życzeń i zdjęć w mediach społecznościowych, twój smutek może przybrać na sile.

Psycholodzy podkreślają, że mama w wielu rodzinach pełni funkcję emocjonalnego centrum. To ona często spajała domowników, była pierwszą osobą, do której szło się z problemem lub radosną nowiną. Kiedy jej zabraknie, fundament stabilności zostaje naruszony. Dlatego strata matki jest odczuwana tak specyficznie i głęboko – to nie tylko pożegnanie bliskiej osoby, ale też zmiana całej struktury świata, który znaliśmy od dziecka.

Twoje granice: masz prawo odpuścić

Praca, codzienne obowiązki i tempo życia mogą sprawić, że poczujesz presję, by „normalnie” funkcjonować. Eksperci zajmujący się wsparciem w żałobie, jak Rebecca Soffer ze społeczności Modern Loss, radzą jednak, by w tym dniu dać sobie pełne przyzwolenie na odpuszczenie. Jeśli czujesz, że nie masz siły na towarzyskie spotkania czy udawanie, że wszystko jest w porządku, masz prawo odwołać plany.

Jedną z najbardziej praktycznych porad jest wylogowanie się z mediów społecznościowych. Instagram czy Facebook będą tego dnia pełne zdjęć ze wspólnych obiadów i podziękowań dla mam. Dla kogoś w żałobie taki widok może być jak dotknięcie otwartej rany. Rezygnacja z przeglądania sieci to nie ucieczka, lecz forma dbania o własne zdrowie psychiczne i asertywne wyznaczenie granicy, która pozwoli Ci przetrwać ten wtorek w spokoju.

Jak uczcić pamięć mamy i przetrwać ten wtorek?

Zamiast ulegać presji otoczenia, spróbuj spędzić ten dzień na własnych zasadach. Dobrym sposobem na oswojenie trudnych emocji są symboliczne rytuały. Możesz napisać do mamy list, w którym opowiesz o tym, co wydarzyło się w twoim życiu od jej odejścia. Przelanie myśli na papier często pomaga uporządkować uczucia i przynosi chwilową ulgę. Przeglądanie starych albumów ze zdjęciami również może być formą bliskości, na jaką w tym momencie możesz sobie pozwolić.

Innym pomysłem jest pielęgnowanie tradycji, które mama kochała. Ugotowanie jej ulubionego dania, upieczenie ciasta według jej przepisu czy posadzenie w ogrodzie kwiatów, które najbardziej lubiła, pozwala poczuć jej obecność w pozytywny sposób. Jeśli czujesz taką potrzebę, odwiedź cmentarz, ale zrób to tylko wtedy, gdy naprawdę tego chcesz. Niech to nie będzie smutny obowiązek, a raczej przestrzeń na spokojną rozmowę w myślach i chwilę refleksji.

Żałoba nie ma daty ważności

Warto pamiętać, że proces żałoby jest sprawą niezwykle indywidualną i nie posiada sztywnych ram czasowych. To, że od śmierci mamy minęło kilka lat, wcale nie oznacza, że 26 maja musi być dla ciebie łatwy. Psycholodzy zwracają uwagę na to, że smutek po stracie nie znika magicznie po roku – my po prostu uczymy się budować nasze życie wokół tego braku. Każdy rok może przynosić inne emocje i każda reakcja jest w pełni uzasadniona.

Czasami obok żalu pojawiają się uczucia ambiwalentne, na przykład ulga, jeśli mama długo i ciężko chorowała przed śmiercią. Takie emocje bywają źródłem poczucia winy, ale eksperci uspokajają: one mogą współistnieć ze smutkiem i miłością. Nie karć się za to, co czujesz. Pozwól sobie na autentyczność wobec samego siebie. Twoja żałoba jest twoja i nikt nie ma prawa dyktować Ci, jak szybko powinieneś „dojść do siebie”.

Gdzie szukać wsparcia?

Jeśli czujesz, że ciężar tego dnia staje się nie do zniesienia, nie bój się prosić o pomoc. Czasami wystarczy szczera rozmowa z kimś bliskim, kto potrafi wysłuchać bez oceniania i dawania złotych rad. Samo wypowiedzenie na głos swoich tęsknot może zadziałać terapeutycznie. Pamiętaj, że nie musisz być silny za wszelką cenę – przyznanie się do słabości jest aktem odwagi, a nie porażką.

Osobom, które zmagają się z przedłużającą się żałobą, silnym lękiem lub poczuciem totalnej beznadziei, pomóc mogą grupy wsparcia lub profesjonalna pomoc psychologiczna. Spotkanie z ludźmi o podobnych doświadczeniach daje poczucie, że nie jest się osamotnionym w swoim bólu. Terapeuta natomiast pomoże wypracować mechanizmy radzenia sobie w tych najtrudniejszych momentach roku, sprawiając, że z czasem staną się one nieco łatwiejsze do udźwignięcia.