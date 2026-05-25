Czy Iga Świątek ma partnera?. Jej szczere słowa o miłości u Moniki Olejnik zaskoczyły kibiców

Czy Iga Świątek ma chłopaka? Tajemnice życia prywatnego polskiej tenisistki

Bieżący sezon nie rozpoczął się dla Igi Świątek zbyt pomyślnie, jednak ewentualny triumf w wielkoszlemowym Roland Garros z pewnością zatrze wszelkie dotychczasowe potknięcia. Pierwszy, pewny krok w stronę ostatecznego zwycięstwa polska zawodniczka ma już za sobą. Na inaugurację gładko pokonała Australijkę Emerson Jones 6:1, 6:2. Zaledwie 17-letnia rywalka nie zdołała zawiesić poprzeczki zbyt wysoko, co dla wielu ekspertów było dość przewidywalnym scenariuszem. W kolejnym etapie rywalizacji Raszyniankę czeka jednak znacznie bardziej wymagające starcie, ponieważ jej przeciwniczką będzie sklasyfikowana na 35. miejscu w rankingu WTA Czeszka Sara Bejlek. Wierni kibice nie żyją jednak wyłącznie sportowymi sukcesami swojej idolki. Ogromne zainteresowanie wzbudza również życie prywatne naszej mistrzyni. Fani nieustannie zadają sobie pytanie, czy Iga Świątek ma obecnie partnera. Sfera uczuciowa najlepszej polskiej rakiety pozostaje owiana gęstą tajemnicą. Jakiś czas temu gwiazda kortu otworzyła się jednak w tym temacie podczas telewizyjnej rozmowy z Moniką Olejnik.

Na ten moment absolutnie nic nie wskazuje na to, aby u boku utytułowanej zawodniczki pojawił się nowy partner. Podczas wspomnianego wywiadu z dziennikarką Moniką Olejnik padły słowa, które wprawiły w osłupienie wielu widzów w całej Polsce.

Na razie praca jest moją miłością. Z tym będę musiała jeszcze zaczekać

Taka deklaracja ze strony tenisistki padła w 2020 roku. Wówczas gwiazda miała zaledwie 19 lat, jednak dla sporej grupy odbiorców twierdzenie, że to praca jest miłością, mogło zabrzmieć nieco niepokojąco. Wszystko wskazuje jednak na to, że w niezwykle intensywnym życiu Igi Świątek wciąż brakuje wolnej przestrzeni na budowanie romantycznej relacji, choć sama zawodniczka podkreśla, jak ogromne znaczenie ma to uczucie.

Miłość jest ważna nie tylko w tenisie, ale w ogóle w życiu. Czuję jednak, że nie mam wystarczająco dużo czasu, aby się na niej skupić, więc... jestem sama

To szczere wyznanie padło z ust tenisistki podczas jednej z konferencji prasowych. Wygląda na to, że nasza reprezentantka uważa, że na prawdziwe uczucie nigdy nie jest za późno. Biorąc pod uwagę fakt, że Raszynianka ma obecnie zaledwie 25 lat, z pewnością zdąży jeszcze znaleźć miłość swojego życia.

