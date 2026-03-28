Roxie Węgiel zagrała koncert na samym środku oceanu! Historyczny moment w karierze piosenkarki

Roxie Węgiel już po raz drugi towarzyszy nam w akcji ESKA Odwołuje Zimę. W 2020 roku piosenkarka wraz z prezenterami i słuchaczami Radia ESKA poleciała do Dominikany, gdzie świętowała przełomowy sukces - milion obserwujących na Instagramie. Warto przypomnieć, że była wtedy najmłodszą Polką, której się to udało, a zwieńczeniem udanego wypadu był jej wyjątkowy koncert na rajskiej plaży.

Tym razem, zamiast wypoczynku pod palmami, wspólnie przemierzamy Atlantyk, odkrywając kolejne wyspy archipelagu Kanarów. Piątego dnia rejsu, na wysokości wyspy Gran Canaria (Las Palmas), doszło do bezprecedensowego wydarzenia. Roksana Węgiel-Mglej zagrała koncert na pokładzie transatlantyku, w samym środku oceanu, co idealnie wpisało się w klimat i podbiło znaczenie jej najnowszego singla "Na szeroką wodę".

Występ wokalistki przyciągnął tłumy pasażerów nie tylko z Polski, ale i z zagranicy. Ci, którzy wcześniej zachwycali się talentem Roxie podczas karaoke i entuzjastycznie reagowali na brzmienie jej nowego singla, teraz mieli niepowtarzalną okazję, by usłyszeć go w wersji na żywo.

Eska Odwołuje Zimę 2026

Roksana Węgiel - koncert na oceanie

Na szeroką wodę zabrał ją nie wiatr, a Radio ESKA. Roxie Węgiel poleciała z nami w rejs po Atlantyku i przygotowała nie lada niespodziankę. Piątego dnia naszej wyprawy wokalistka, najważniejszy głos młodego pokolenia w świecie popu i polska księżniczka tego gatunku, zagrała koncert w samym sercu oceanu, na pokładzie statku Costa Fortuna. Słuchacze ESKI usłyszeli na żywo takie hity jak "Na szeroką wodę", "Codzienność (Pamiętaj nas)", "Falochrony", "Miasto" oraz "Błękit". Roxie bisowała aż dwa razy! Możemy też oficjalnie ogłosić, że nowy album piosenkarki ukaże się na rynku już... 19 czerwca!

Roxie Węgiel - zdjęcia z koncertu

Gwiazda postawiła na wakacyjną stylizację, która stanowiła mieszankę estetyk casual i glamour. Wokalistka zdecydowała się na metaliczny, srebrny top o kroju bikini, do którego dobrała mocno wycięte szorty z jasnego dżinsu, nadające całości drapieżnego, festiwalowego charakteru. Dopełnieniem stroju była narzucona na ramiona oversizowa katana, wzbogacona o kaskady długich, srebrnych frędzli doczepionych do rękawów oraz czarne botki z klamrami. Wybierając dodatki, gwiazda postawiła srebrne kolczyki koła w klimacie lat 2000. Zobaczcie!