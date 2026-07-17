Huczne wesele i brak ślubu?! O co chodzi z Olą Nowak? Dlatego szuka urzędu

Kim jest Ola Nowak?

Sławę w sieci Ola Nowak zdobyła jako współautorka rozrywkowego projektu "Beksy" na platformie YouTube. Choć kulisy zakończenia jej wspólnych nagrań z Nadią Długosz nie są znane, po rozpadzie duetu z powodzeniem rozwijała samodzielną działalność, co zapewniło jej pozycję w czołówce rodzimych influencerek. Media często rozpisują się także o jej bliskiej relacji z Angeliką Trochonowicz, znaną jako Andziaks. To właśnie podczas wesela przyjaciółki celebrytka po raz pierwszy pokazała się oficjalnie u boku Macieja Mazurka, który później został jej mężem.

Bajeczny ślub Oli Nowak

Ślub Oli Nowak i Macieja Mazurka odbył się na początku lipca 2026 roku we Włoszech. Para zdecydowała się na plenerowy ślub humanistyczny, który zorganizowano z niezwykłym rozmachem. Największą sensacją wydarzenia okazało się nietypowe wejście pana młodego. Maciej Mazurek, który kocha adrenalinę, zrezygnował z tradycyjnego przejścia do ołtarza i zamiast tego zjechał na miejsce ceremonii na tyrolce, "fruwając" z okna willi na linie. Wśród zaproszonych gości znalazło się wiele znanych postaci z polskiego internetu, w tym influencerka Andziaks. Wyjątkowym elementem uroczystości był również występ wokalny Roksany Węgiel, która zaśpiewała dla nowożeńców m.in. utwór "Young and Beautiful” Lany Del Rey, gdy ojciec prowadził pannę młodą do ołtarza.

Para młoda przed ślubem ustaliła dla gości konkretne zasady. Wszyscy zaproszeni musieli przybyć bez osób towarzyszących (zasada dotyczyła osób, które nie były w związkach małżeńskich lub nie przyjaźniły się z parą wspólnie), a koszty biletów lotniczych leżały po stronie gości, przy czym nowożeńcy opłacili im dwa noclegi na miejscu.

Czy ślub Oli Nowak ma moc prawną?

Co ciekawe, Ola Nowak miała o wiele większy problem, niż mogła się spodziewać. W świetle prawa Maciej dalej nie jest jej mężem, a wszystko to przez... biurokrację. Okazało się, że zawarty przez Olę Nowak ślub we Włoszech poniekąd nic jej nie daje w Polsce, ponieważ to tzw. ślub humanistyczny. Ma on charakter wyłącznie symboliczny. W świetle polskiego prawa po takiej ceremonii para nadal pozostaje osobami obcymi. Aby małżeństwo było ważne prawnie, należy dodatkowo wziąć ślub w urzędzie, czyli tzw. ślub cywilny. Po jego udzieleniu przez urzędnika Stanu Cywilnego (USC) para staje się małżeństwem w świetle polskiego prawa.

Ola Nowak w rozmowie w "Dzień Dobry TVN" przyznała, że wraz z Maciejem są obecnie po ślubie humanistycznym, ale czeka ich jeszcze właśnie ślub cywilny. Influencerka na swoim Instagramie opowiadała z wielkim zaskoczeniem, jak trudno znaleźć jej termin na takie wydarzenie.

- Czy wiedzieliście, że tak trudno jest wziąć ślub w Polsce? Początkowo mieliśmy zrobić to w czerwcu, ale dzwoniąc w kwietniu nie było już ani jednego miejsca w 12 urzędach, do których dzwoniliśmy - powiedziała Ola Nowak.

Internauci wprost zaznaczyli Oli, że to też kwestia terminu. Te wiosenne i letnie są bardziej oblegane. Inni wytknęli influencerze, że w świetle prawa Maciej dalej nie jest jej mężem. Ola nie ukrywała swojej irytacji.

- Dla nas mamy (ślub - przyp.pd), to tylko formalność urzędowa [...] Tak, dla nas ważniejszy był ślub humanistyczny i emocje z nim związane niż 5 min spędzone z urzędnikiem - pisała Ola.

Internauci pytali też jej, czemu nie zdecydowała się na ślub we Włoszech z urzędnikiem, np. w ambasadzie. Ola wprost odpowiedziała, że tego po prostu nie chciała.

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