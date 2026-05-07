Roxie Węgiel zarobi w tym roku miliony! Zostawiła konkurencję daleko w tyle

Ostatnie miesiące to pasmo sukcesów w życiu Roxie Węgiel. Wokalistka skupiła się na nagrywaniu nowego krążka, który - jak zapewnia - ma niejako stanowić jej powrót do korzeni. Gwiazda postawiła przede wszystkim na wyeksponowanie w premierowych produkcjach swojego silnego wokalu, a numery "Błękit", "Codzienność (Pamiętaj nas)" oraz "Na szeroką wodę" okazały się strzałami w dziesiątkę. Już 8 maja swoją premierę będzie mieć kolejny singiel promujący nową płytę Roxie, jej duet z raperem White 2115, utrzymany w bardziej rockowym klimacie.
Zarobki Roxie Węgiel. Gwiazda ma świetny czas
Odpowiednie ruchy zawodowe i nowe hity na koncie ugruntowały pozycję wokalistki na polskim rynku muzycznym. Dziś Roksana jest jedną z najlepiej opłacanych artystek młodego pokolenia, pozostawiającą w tle swoje konkurentki - zarówno pod kątem zaplanowanych show, jak i zarobków. 21-latka nie może narzekać na brak zajęć. W okresie od maja do października zagra ponad 60 koncertów - czasami po dwa jednego dnia. Taka liczba stanowi tylko dowód na to, że gwiazda jest jednym z najbardziej pożądanych nazwisk przed organizatorów imprez miejskich.
Roxie Węgiel zarobi miliony!
Władzom lokalnym zależy na tym, by gwiazdy, które zapraszają, przyciągnęły jak największą widownię i zostały docenione przez mieszkańców. Roxie Węgiel udowodniła, iż jest gwarancją jakości na polskim rynku pop. Gwiazda za każdym razem serwuje przemyślane show z wokalem na żywo, wizualizacjami i choreografiami, a jej setlista wypełniona jest hitami, w tym coverami. To z kolei ma swoje odbicie w gaży, jaką otrzymuje. Jak udało nam się ustalić, Roxie Węgiel bierze za koncert od 60 do 70 tysięcy złotych, co czyni ją jedną z najlepiej opłacanych polskich gwiazd. Wynagrodzenie, jak tłumaczyła nam kiedyś, nie trafia jednak w całości na jej konto.
Biorę tyle, żeby mi na wszystko wystarczyło, np. opłacenie całego bandu, bo gram koncerty z muzykami. To są duże koszty. Trzeba opłacić całą ekipę, a chcę, żeby te koncerty były jak najbardziej dopracowane, żeby muzyka brzmiała na żywo. Zależy mi na jakości, więc inwestuję. W przyszłym roku planuję koncerty plenerowe - wyjaśniła w rozmowie z Eską.
Oczywiście koncert jest koncertowi nierówny, a widełki są obrazowe. Często, w przypadku dwóch wydarzeń dziennie, poniesione koszty są nieco mniejsze, gdy odpada chociażby daleki transport. Zakładając jednak, że artystka "bierze" za show 60 tysięcy, to w tym sezonie, obfitującym w 61 występów, księżniczka polskiego popu może liczyć na ponad trzy miliony złotych zysku (3 660 000). Taka stawka to efekt jej talentu i ciężkiej pracy!