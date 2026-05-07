Roxie Węgiel zarobi w tym roku miliony! Zostawiła konkurencję daleko w tyle

Ostatnie miesiące to pasmo sukcesów w życiu Roxie Węgiel. Wokalistka skupiła się na nagrywaniu nowego krążka, który - jak zapewnia - ma niejako stanowić jej powrót do korzeni. Gwiazda postawiła przede wszystkim na wyeksponowanie w premierowych produkcjach swojego silnego wokalu, a numery "Błękit", "Codzienność (Pamiętaj nas)" oraz "Na szeroką wodę" okazały się strzałami w dziesiątkę. Już 8 maja swoją premierę będzie mieć kolejny singiel promujący nową płytę Roxie, jej duet z raperem White 2115, utrzymany w bardziej rockowym klimacie.

Zarobki Roxie Węgiel. Gwiazda ma świetny czas

Odpowiednie ruchy zawodowe i nowe hity na koncie ugruntowały pozycję wokalistki na polskim rynku muzycznym. Dziś Roksana jest jedną z najlepiej opłacanych artystek młodego pokolenia, pozostawiającą w tle swoje konkurentki - zarówno pod kątem zaplanowanych show, jak i zarobków. 21-latka nie może narzekać na brak zajęć. W okresie od maja do października zagra ponad 60 koncertów - czasami po dwa jednego dnia. Taka liczba stanowi tylko dowód na to, że gwiazda jest jednym z najbardziej pożądanych nazwisk przed organizatorów imprez miejskich.

ODPOWIEDZIAŁA NA PYTANIA INTERNAUTÓW! ROXIE WĘGIEL PRZEJĘŁA ESKĘ

Roxie Węgiel zarobi miliony!

Władzom lokalnym zależy na tym, by gwiazdy, które zapraszają, przyciągnęły jak największą widownię i zostały docenione przez mieszkańców. Roxie Węgiel udowodniła, iż jest gwarancją jakości na polskim rynku pop. Gwiazda za każdym razem serwuje przemyślane show z wokalem na żywo, wizualizacjami i choreografiami, a jej setlista wypełniona jest hitami, w tym coverami. To z kolei ma swoje odbicie w gaży, jaką otrzymuje. Jak udało nam się ustalić, Roxie Węgiel bierze za koncert od 60 do 70 tysięcy złotych, co czyni ją jedną z najlepiej opłacanych polskich gwiazd. Wynagrodzenie, jak tłumaczyła nam kiedyś, nie trafia jednak w całości na jej konto.

Biorę tyle, żeby mi na wszystko wystarczyło, np. opłacenie całego bandu, bo gram koncerty z muzykami. To są duże koszty. Trzeba opłacić całą ekipę, a chcę, żeby te koncerty były jak najbardziej dopracowane, żeby muzyka brzmiała na żywo. Zależy mi na jakości, więc inwestuję. W przyszłym roku planuję koncerty plenerowe - wyjaśniła w rozmowie z Eską.

Oczywiście koncert jest koncertowi nierówny, a widełki są obrazowe. Często, w przypadku dwóch wydarzeń dziennie, poniesione koszty są nieco mniejsze, gdy odpada chociażby daleki transport. Zakładając jednak, że artystka "bierze" za show 60 tysięcy, to w tym sezonie, obfitującym w 61 występów, księżniczka polskiego popu może liczyć na ponad trzy miliony złotych zysku (3 660 000). Taka stawka to efekt jej talentu i ciężkiej pracy!