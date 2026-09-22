Roksana Węgiel relacjonuje pobyt w Nowym Jorku. Uwagę przykuwa jeden element!

Roksana Węgiel łączy pracę z odpoczynkiem podczas wyjazdu do USA

Roxie Węgiel przez większość roku ma niezwykle napięty grafik zawodowy, dlatego każdy wyjazd stanowi dla niej doskonałą okazję do złapania oddechu i zregenerowania sił. Często jednak relaks płynnie przenika się z obowiązkami służbowymi, a podróże po kraju oraz świecie dostarczają jej nowych inspiracji do tworzenia muzyki. Tym razem 21-latka postanowiła uchylić rąbka tajemnicy i zaprezentowała swoim wiernym fanom fotografie z podróży do Stanów Zjednoczonych. Artystka może pochwalić się ogromną popularnością, co doskonale potwierdza liczba 1,6 miliona obserwatorów zgromadzonych wyłącznie na jej instagramowym koncie.

Wokalistka gościła w Ameryce Północnej już wielokrotnie, wykorzystując ten czas na realizację nagrań studyjnych, współpracę z lokalnymi producentami oraz poznawanie tamtejszych trendów. Wrześniowa wyprawa za ocean również obfitowała w wartościowe doświadczenia i poszukiwanie artystycznych bodźców. Z udostępnionych w internecie materiałów jasno wynika, że piosenkarka spędzała wolne chwile na zwiedzaniu wystaw muzealnych, podziwianiu ulicznej sztuki oraz zachwycaniu się monumentalną architekturą miasta. Podczas tej fascynującej podróży cały czas towarzyszył jej ukochany mąż.

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Małżeństwo wspólnie podziwiało Statuę Wolności i relaksowało się podczas długich spacerów po nowojorskich parkach, gdzie wokalistka z przyjemnością stawała przed obiektywem aparatu. Artystka zaprezentowała się w interesującym zestawieniu - połączyła bardzo krótkie szorty z grubym swetrem w intensywnym odcieniu czerwieni. Później gwiazda przebrała się w ciemniejszy komplet, który doskonale wyeksponował jej zgrabne nogi oraz ramiona. Wśród opublikowanych fotografii znalazło się także ujęcie z sauny z panoramą na potężne wieżowce, a ponadto kadr z samochodu, gdzie piosenkarka miała na głowie wałki do włosów i nosiła szary top zestawiony z koszulą w kratę.

Na jednym z udostępnionych portretów internauci natychmiast wychwycili bardzo charakterystyczny element biżuterii, który wyraźnie dominował w całej stylizacji. Szyję piosenkarki zdobił masywny łańcuszek z dużym i niezwykle błyszczącym krzyżykiem. Taki wybór dodatków nie stanowi żadnego zaskoczenia, ponieważ młoda gwiazda wielokrotnie podkreślała w wywiadach swoje głębokie przywiązanie do wiary i wartości chrześcijańskich.

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