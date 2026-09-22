Masz w domu dyfuzor zapachowy? Nie stawiaj go w przypadkowym miejscu. Zapach może być wtedy znacznie mniej wyczuwalny

Na działanie dyfuzora wpływa nie tylko rodzaj olejku, ale również miejsce, w którym zostanie ustawiony.

Cyrkulacja powietrza, temperatura i nasłonecznienie mogą zmieniać sposób, w jaki aromat rozchodzi się po wnętrzu.

Niektóre pozornie dobre miejsca mogą sprawić, że zapach będzie szybciej zanikał albo stanie się mniej wyczuwalny.

Odpowiednie ustawienie i dopasowanie liczby patyczków pozwala lepiej kontrolować intensywność aromatu.

Dyfuzor najlepiej ustawić tam, gdzie powietrze może swobodnie się poruszać, ale nie ma silnego przeciągu. Dzięki temu aromat będzie stopniowo rozchodził się po pomieszczeniu, zamiast szybko uciekać przez otwarte okno albo drzwi. Nie warto również chować go w ciasnym kącie, za dużym meblem czy na wysokiej półce, gdzie cyrkulacja powietrza jest ograniczona. W takich miejscach zapach może być mniej wyczuwalny, nawet jeśli sam olejek jest intensywny.

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Uważaj na słońce i źródła ciepła

Nie najlepszym pomysłem jest także stawianie dyfuzora bezpośrednio przy kaloryferze, grzejniku czy w miejscu mocno nasłonecznionym. Wyższa temperatura może przyspieszać parowanie olejku, przez co zapach szybciej się skończy, zamiast równomiernie uwalniać się przez kolejne dni. Dobrym miejscem może być natomiast komoda, stolik lub półka znajdująca się w przestrzeni, w której często przebywamy. Warto też ustawić dyfuzor stabilnie i z dala od krawędzi mebli.

Znaczenie ma również liczba patyczków. Jeśli zapach jest zbyt delikatny, można stopniowo zwiększyć ich liczbę. Jeżeli natomiast aromat okazuje się zbyt intensywny, wystarczy część z nich wyjąć. W ten sposób łatwiej dopasować moc zapachu do wielkości pomieszczenia.