Weź ten napój z lodówki i wlej do wanny. Efekt cię zaskoczy. Domowy patent na czyszczenie wanny

Wanny często pokrywają się matowym nalotem i smugami po kosmetykach.

Zamiast sięgać po chemię, odkryj zaskakujący, domowy sposób z popularnym napojem, który skutecznie radzi sobie z tym problemem.

Sprawdź, jak krok po kroku wykorzystać ten trik, by twoja wanna lśniła czystością bez wysiłku i zastosowania chemicznych substancji.

Skąd biorą się osady i zacieki na wannie?

Za nieestetyczne białe, matowe zacieki odpowiedzialna jest przede wszystkim woda, a dokładniej zawarte w niej minerały. Po wyschnięciu zostają na powierzchni i tworzą charakterystyczny kamienny osad. Nie bez znaczenia są również mydło, żel pod prysznic, olejki do kąpieli oraz pozostałości kosmetyków. Problem staje się szczególnie widoczny wtedy, gdy po kąpieli wanna nie zostanie dokładnie spłukana i wytarta. Z czasem cienka warstwa zabrudzeń narasta, a zwykłe przetarcie wilgotną gąbką przestaje wystarczać. Zamiast sięgać po chemiczne detergenty, warto wypróbować domowy sposób.

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Wlej maślankę do wanny i odczekaj

Choć maślanka przede wszystkim kojarzy nam się ze zdrowym napojem pełnym kultur bakterii i wapnia, to okazuje się, że może znaleźć zastosowanie nie tylko w kuchni i naszej codziennej diecie. Maślanka zawiera bowiem kwasy organiczne, które pomagają rozluźnić lekki osad wapienny i zabrudzenia po kosmetykach. Wyczyszczenie wanny za pomocą maślanki jest banalnie proste. Najpierw trzeba dokładnie spłukać wannę z zabrudzeń. Następnie rozprowadzić maślankę po miejscach, na których widać osad, i zostawić ją na około 20 minut. Po tym czasie powierzchnię należy delikatnie przetrzeć miękką gąbką lub ściereczką z mikrofibry. Na koniec wannę trzeba bardzo dokładnie spłukać ciepłą wodą.

Zapomnij o szorowaniu

W przypadku delikatnych powierzchni lepiej odpuścić sobie mocne tarcie. Szczególnie wanny akrylowe mogą być podatne na zarysowania. Maślanka nie jest oczywiście cudownym środkiem na każdy rodzaj zabrudzeń. Przy grubym, wieloletnim kamieniu skuteczność takiego sposobu może być ograniczona. Na lekki nalot czy świeże zacieki może jednak okazać się ciekawą alternatywą dla mocnej chemii. Ważne jest jednak regularne spłukiwanie wanny po kąpieli i wycieranie jej do sucha, co może ograniczyć powstawanie nowych zacieków. A gdy biały nalot już się pojawi, zamiast od razu sięgać po chemiczne środki, warto wypróbować trik z maślanką.

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