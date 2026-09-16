Roxie Węgiel zachwyciła w Nowym Jorku. Doceniła ją sama założycielka luksusowego domu mody 

Roksana Węgiel jest dziś jedną z najprężniej rozwijających się i najcenniejszych marek w polskim show-biznesie, choć tak naprawdę działania piosenkarki od dawna nie ograniczają się jedynie do naszego rynku. Artystka może pochwalić się wieloma współpracami ze znanymi na całym świecie firmami. W tym wszystkim nie zapomina jednak o tym, co dla niej najważniejsze, czyli o muzyce. 21-latka ma za sobą bardzo udany rok. Jej album "Błękit" okazał się sukcesem, a plenerowe koncerty każdorazowo przyciągały pod scenę tłumy.

Roksana Węgiel ambasadorką globalnej marki

Po zakończeniu wyczerpującego sezonu koncertowego Roxie ani myśli wypoczywać. Wręcz przeciwnie. Artystka wraz z mężem Kevinem Mglejem poleciała do Nowego Jorku, by wziąć udział w pokazie marki, której jest ambasadorką. Obecność wokalistki na zorganizowanej z przytupem imprezie nie umknęła uwadze samej założycielki prestiżowego domu mody, Carolinie Herrerze. Roksana pochwaliła się w mediach społecznościowych krótkim nagraniem dokumentującym jej spotkanie z 87-letnią ikoną.

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Roxie Węgiel spotkała się z Caroliną Herrerą

To nie pierwszy raz, kiedy Roxie bryluje w towarzystwie gwiazd światowego formatu. Piosenkarka już jako nastolatka poznała takie międzynarodowe sławy jak Dua Lipa czy Cristiano Ronaldo. Nie tak dawno chwaliła się spotkaniem z Becky G, a teraz ucięła krótką pogawędkę z samą Caroliną Herrerą - legendą w branży modowej. Młoda gwiazda nie kryła dumy, a wydarzenie zrelacjonowała w mediach społecznościowych.

To była taka ogromna przyjemność spotkać Carolinę Herrerę osobiście. Jestem niezwykle dumna, że mogę być ambasadorką zapachu La Bomba. Nowa kolekcja jest taka szykowna! Jestem niesamowicie wdzięczna za możliwość zobaczenia jej wczoraj podczas New York Fashion Week - napisała na Instagramie.

Trzeba przyznać, że wokalistka doskonale reprezentuje nas na arenie międzynarodowej. A to dopiero początek!