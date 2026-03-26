Rosalía nagle przerwała koncert! "Bardzo mnie boli"

Adrian Rybak
2026-03-26 14:36

Rosalía zaniepokoiła wszystkich fanów. 25 marca 2026 hiszpańska supergwiazda grała koncert w Mediolanie, ale niespodziewanie przerwała go po zaledwie kilku piosenkach. Artystka musiała odwołać wydarzenie i zwróciła się do fanów. Jak się okazało, w czasie show Rosalía zmagała się z ogromnym bólem, który uniemożliwił jej kontynuowanie koncertu.

Rosalía przerwała koncert w Mediolanie

Rosalía była zmuszona odwołać swój koncert w Mediolanie w ramach trasy Lux Tour. Problem zdrowotny, który uniemożliwił jej kontynuowanie występu. Katalońska artystka, która próbowała wystąpić mimo złego samopoczucia, podzieliła się z publicznością, jak trudna była to dla niej decyzja. W szczerej wiadomości wyjaśniła, że zmaga się z silnymi dolegliwościami. Rosalía nie mogła powstrzymać emocji, zwracając się do wszystkich, którzy kupili bilety, aby zobaczyć ją na żywo. Zrozpaczona powiedziała, że nie może kontynuować show.

"Czuję się bardzo źle"

Próbowałam zagrać ten koncert od samego początku, mimo że byłam chora. Mam dość poważne zatrucie pokarmowe i starałam się dotrwać do końca, ale czuję się bardzo źle. Wymiotowałam za kulisami i naprawdę chcę dać wam najlepsze show. Mogę spróbować kontynuować, ale w pewnym momencie mogę być zmuszona się zatrzymać... Jestem bardzo chora i naprawdę się staram, dam z siebie wszystko, ale jeśli będziemy musieli przerwać, może to być konieczne, jeśli fizycznie nie dam rady kontynuować. Bardzo mnie boli - mówiła Rosalía na scenie w Mediolanie.

Co z kolejnymi koncertami Lux Tour?

Odwołany koncert w Mediolanie spowodował, że wszyscy fani hiszpańskiej piosenkarki zaczęli obawiać się, że kolejne występy zostaną odwołane. Rosalía zagrała dopiero pięć koncertów w ramach Lux Tour, we Francji, Szwajcarii i Włoszech. Kolejne koncerty w harmonogramie są jednak szczególnie ważne. Rosalía ma wrócić do Hiszpanii, aby zagrać cztery koncerty w Madrycie i cztery w Barcelonie. Jak na razie nie pojawiły się jednak żadne informacje, że widowiska mogą zostać odwołane. Fani liczą na szybki powrót do zdrowia idolki.

