Katarzyna Cerekwicka długo ukrywała tę tajemnicę. W Dzień Matki ogłosiła radosną nowinę

Znana wokalistka od długiego czasu bardzo dba o to, by jej sprawy prywatne nie trafiały na czołówki gazet. Katarzyna Cerekwicka rzadko opowiada o kulisach swojego życia i zdecydowanie stroni od błysku fleszy w kontekście rodzinnym. Z tego powodu fani przeżyli ogromny szok, gdy z okazji Dnia Matki na profilu gwiazdy pojawił się tak osobisty komunikat. Piosenkarka podzieliła się nie tylko poruszającymi przemyśleniami, ale także udostępniła fotografię swojego maleństwa. Pod postem momentalnie zaroiło się od ciepłych słów oraz pytań od zdumionych obserwatorów, którzy zupełnie nie spodziewali się, że artystka doczekała się potomka.

W swoim internetowym wpisie wokalistka zacytowała poranną wiadomość tekstową, którą otrzymała od własnej matki. SMS naładowany pozytywnymi emocjami wywołał u niej ogromne wzruszenie. Gwiazda wyznała wprost, że dopiero w tym momencie w pełni pojęła prawdziwe znaczenie macierzyństwa oraz siłę więzi łączącej matkę z potomkiem.

Artystka nie ukrywała, że pojawienie się na świecie noworodka wywróciło jej codzienność do góry nogami i całkowicie odmieniło perspektywę patrzenia na rzeczywistość. Jak sama podkreśliła, wcześniej nie miała pojęcia, jak gigantyczne pokłady cierpliwości, opiekuńczości oraz czułości w niej drzemią.

W opublikowanym komunikacie najbardziej chwytał za serce fragment, w którym piosenkarka stwierdziła, że radosny uśmiech jej dziecka potrafi całkowicie zatrzymać bieg czasu. Cerekwicka wprost przyznała, że nowa życiowa rola okazała się dla niej najwspanialszą i najważniejszą podróżą ze wszystkich dotychczasowych.

Szczere wyznanie spotkało się z gorącym przyjęciem ze strony użytkowników sieci. W sekcji komentarzy lawinowo posypały się serdeczne gratulacje oraz wyrazy głębokiego wzruszenia. Spora część komentujących otwarcie pisała, że nie mieli bladego pojęcia o stanie błogosławionym wokalistki i samym rozwiązaniu.

Katarzynie Cerekwickiej przez cały okres oczekiwania na potomka udało się perfekcyjnie utrzymać ten fakt w tajemnicy przed mediami. Wokalistka niemal w ogóle nie bywała na oficjalnych wydarzeniach i milczała na temat powiększenia rodziny. Taka strategia pozwoliła jej przeżywać te bezcenne chwile w całkowitym spokoju, wyłącznie w gronie najbliższych osób.

