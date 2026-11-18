Od amatorskiego kółka teatralnego do wielkiego ekranu. Tak wyglądały początki Romy Gąsiorowskiej

Choć dziś jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorek, jej droga do sławy nie była usłana różami. Roma Gąsiorowska zainteresowała się aktorstwem już w liceum w rodzinnej Bydgoszczy, gdzie założyła amatorskie kółko teatralne. Mimo pasji, do krakowskiej PWST dostała się dopiero za drugim podejściem, kończąc ją w 2005 roku. Jeszcze w trakcie studiów związała się z prestiżowym teatrem TR Warszawa, co wymagało od niej przejścia na indywidualny tok nauczania. Jej talent szybko został dostrzeżony. Za rolę w dyplomowym spektaklu "Zimne dziecko" zdobyła swoją pierwszą ważną nagrodę aktorską. Na dużym ekranie zadebiutowała już w 2003 roku, pojawiając się w filmie Jerzego Stuhra "Pogoda na jutro".

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Nie tylko "Ki" i "Sala samobójców". Oto role, które ukształtowały jej karierę

Przełomem w jej filmowej karierze okazała się rola w filmie "Ki" z 2011 roku. Za tę kreację otrzymała Złote Lwy na festiwalu w Gdyni oraz Złotą Kaczkę, co ugruntowało jej pozycję w branży. W tym samym roku zachwyciła widzów i krytyków jako Sylwia w głośnym filmie Jana Komasy "Sala samobójców", za którą zdobyła nominację do Orła. Jej filmografia jest pełna wyrazistych postaci w takich produkcjach jak "Wojna polsko-ruska", "Córki dancingu", "Listy do M." czy "Plan B". Roma Gąsiorowska to jednak nie tylko artystka filmowa. Przez 12 lat była kluczową aktorką zespołu TR Warszawa, gdzie stworzyła ponad 20 ról, współpracując z najważniejszymi reżyserami teatralnymi. Widzowie mogli ją również oglądać w popularnych serialach, m.in. "Londyńczycy", "Przyjaciółki" oraz w świetnie przyjętym kryminale "Belfer - ostatnia lekcja".

Artystyczna dusza i ekranowa charyzma. Za to widzowie pokochali Romę Gąsiorowską

Widzowie cenią Romę Gąsiorowską za jej niezwykłą autentyczność i odwagę w doborze ról. Aktorka nigdy nie bała się wcielać w postaci skomplikowane, niepokorne i dalekie od ideału. Jej bohaterki, takie jak tytułowa Ki czy Magda w "Wojnie polsko-ruskiej", to silne kobiety, które idą pod prąd i walczą o swoje. Charakterystyczna energia, ekspresja i magnetyzm sprawiają, że od jej kreacji trudno oderwać wzrok. Gąsiorowska udowodniła, że potrafi być wiarygodna zarówno w dramatach psychologicznych, jak i w komediach romantycznych, co zapewniło jej szerokie grono wiernych fanów.

Niezwykła metamorfoza Romy Gąsiorowskiej. Aktorka nie boi się odważnych zmian

Patrząc na zdjęcia Romy Gąsiorowskiej sprzed lat, trudno nie zauważyć, jak bardzo zmieniła się na przestrzeni swojej kariery. Na początku drogi aktorskiej prezentowała naturalny, dziewczęcy wizerunek. Z czasem jej styl stawał się coraz bardziej wyrazisty i awangardowy. Aktorka nie boi się eksperymentować z wyglądem, co wielokrotnie udowadniała, decydując się na odważne cięcia i radykalne zmiany koloru włosów. Jej wizerunek medialny ewoluował od utalentowanej debiutantki do dojrzałej artystki i ikony stylu, która sama wyznacza trendy, m.in. poprzez swoje autorskie kolekcje modowe. Ta metamorfoza jest odzwierciedleniem jej artystycznej duszy i wszechstronności.

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Przez lata tworzyła zgrany duet z Michałem Żurawskim. Jak wygląda życie prywatne aktorki?

Życie prywatne aktorki przez długi czas budziło duże zainteresowanie mediów, głównie za sprawą jej związku z aktorem Michałem Żurawskim. Para pobrała się w 2010 roku i przez lata uchodziła za jeden z najbardziej zgranych duetów w polskim show-biznesie. Doczekali się dwójki dzieci: syna Klemensa (ur. 2012) i córki Jadwigi (ur. 2014). Ich związek małżeński zakończył się jednak w 2024 roku. Aktorka od lat jest również wegetarianką.

Aktorka, reżyserka i projektantka. Roma Gąsiorowska to kobieta wielu talentów

Roma Gąsiorowska już dawno udowodniła, że samo aktorstwo to dla niej za mało. Jest prawdziwą kobietą renesansu, która z powodzeniem realizuje się na wielu polach. W 2012 roku założyła własną szkołę aktorską AktoRstudio, w której dzieli się wiedzą z adeptami sztuki aktorskiej. Poza tym spełnia się jako reżyserka, producentka i projektantka mody, tworząc autorskie kolekcje ubrań. Prowadzi również przestrzeń artystyczną W-arte! Open Art Space, organizując liczne wydarzenia kulturalne. Gąsiorowska jest także coachem i autorką warsztatów dla kobiet, promując stworzoną przez siebie filozofię "Slowfastlife", która opiera się na szukaniu balansu w życiu.