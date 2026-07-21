Roxie Węgiel odpowiada na ocenę Dody. "Nie należę do osób, które skaczą z kwiatka na kwiatek"

Doda zachwycona Roxie Węgiel

Doda w niedawnym wywiadzie dla ESKA.pl powiedziała, co sądzi o Roksanie Węgiel. Gwiazda pochwaliła ją za styl życia.

Jest dobrym przykładem, bo nie prowadzi hulaszczego trybu życia, zmieniając co pięć minut facetów. Nie szlaja się po imprezach, ma jednego męża. Jest to taka fajna przeciwwaga dla tych rockandrollowych dziewczyn - mówiła w rozmowie z Maksymilianem Kluziewiczem.

Doda popiera także jej wczesne zamążpójście i uważa, że to jej pomoże w karierze w show-biznesie.

Myślę, że pomoże jej stabilna sytuacja prywatna, bo jak masz do kogo wracać i dodatkowo jest to producent muzyczny, czyli nie musisz się prosić o muzykę, o twórczość innych ludzi, płacić za to prywatnych pieniędzy, tylko robi to twój mąż, to to jest coś niesamowitego. Tak jak mówię, tu prowadzisz wojny, tam cię hejtują, wracasz do domu i masz spokój. Ja nigdy tego nie miałam - oceniła.

Teraz młodsza koleżanka odpowiedziała na słowa Rabczewskiej.

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Roksana Węgiel odpowiada Dodzie

Roxie Węgiel była wdzięczna Dodzie za miłe słowa i przyznała jej rację w kontekście nieprowadzenia imprezowego trybu życia. Opowiedziała także o kierowaniu się wpojonymi wartościami.

Bardzo mi miło. Wydaje mi się, że wszyscy widzieli ten mój etap dorastania publicznie. Ja też otwarcie mówię, że nie należę do osób, które skaczą z kwiatka na kwiatek i kiedykolwiek to robiły. Chociaż ludzie są różni. Nie można wrzucać wszystkich do jednego worka. Każdy żyje według własnego sumienia. Ale faktycznie ja się mocno trzymam swoich wartości i tak funkcjonuję. Wydaje mi się, że w show-biznesie jest to ważne. Doceniam te słowa Dody - powiedziała Węgiel w rozmowie z Pudelkiem.