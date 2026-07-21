Edyta Górniak wprost o 500 koncertach Skolima. Stanowcza odpowiedź gwiazdy

Skolim chwali się setkami koncertów. Edyta Górniak ocenia jego możliwości

Sezon letni to dla twórców najbardziej pracowity okres. Liczne festiwale, wydarzenia plenerowe i wyczerpujące trasy koncertowe wymuszają na nich dbanie o kondycję fizyczną oraz aparat mowy. Edyta Górniak, która regularnie spotyka się z wielotysięczną widownią, świetnie zdaje sobie sprawę z trudów tego zawodu. Gwiazda podróżuje po Polsce od wielu tygodni, a jej terminarz pęka po szwach. Ostatnio w mediach zawrzało po słowach Skolima, twierdzącego, że jest w stanie zagrać około 500 koncertów w ciągu roku. Ta deklaracja odbiła się szerokim echem wśród internautów i branży muzycznej. "Super Express" postanowił zapytać Edytę Górniak o jej opinię na ten temat.

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Edyta Górniak o koncertach Skolima: "Bałabym się, że zgubię po drodze jakość"

Artystka w wywiadzie dla "Super Expressu" zaznaczyła, że każdy wykonawca sam podejmuje decyzję o intensywności swoich działań zawodowych. Dodała jednak, że przy jej trybie pracy zagranie tak ogromnej liczby koncertów graniczyłoby z cudem.

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Myślę, że jest to wybór każdego, co jest w stanie zrobić i na co kładzie uwagę. Ja, biorąc pod uwagę to, że śpiewam na żywo, mam trudne utwory i wiele piosenek podczas jednego koncertu, plus próby, to czasami jest tak, że próba, koncert i bisy są jak dwa koncerty dziennie - powiedziała nam Edyta Górniak.

Gwiazda podkreśliła, że jej występy to efekt długotrwałych przygotowań, w których stawia przede wszystkim na najwyższy standard. Górniak przyznała, że nadmierna liczba koncertów mogłaby negatywnie wpłynąć na jej poziom artystyczny.

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Ja chyba nie chciałabym aż tyle grać, bo bałabym się, że zgubię po drodze jakość. Proszę też nie porównywać, bo Skolim ma inną muzykę i inną publiczność. Ja przyzwyczaiłam publiczność do trochę innego rodzaju wyrazu artystycznego, który musi wiązać się z jakością - wyjaśniła nam w rozmowie.

Wokalistka przypomniała, że każdy z jej koncertów to skomplikowane przedsięwzięcie logistyczne, angażujące nie tylko ją, ale i całą ekipę odpowiadającą za nagłośnienie, oświetlenie i scenografię. Dodała też, że obecna, wyjątkowo intensywna trasa koncertowa wystartowała w czerwcu i potrwa do jesieni.

Ogromnie dużo pracy. Najtrudniejsze są upały. Jechaliśmy czasami po 500 kilometrów i moi kierowcy nie mogli używać klimatyzacji tak mocno, żeby nie narazić mnie na problemy z gardłem. To jest bardzo wymagające dla wszystkich, żeby dbać o moje zdrowie, bo muszę być w bardzo dobrej, trochę sportowej kondycji - przyznała.

Edyta Górniak zdradziła również sekrety swojej koncertowej rutyny. Jak przyznała w rozmowie z dziennikarką "Super Expressu", jej energia na scenie jest okupiona wieloma rygorystycznymi zasadami i wyrzeczeniami.

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Trzeba uważać na drastyczne zmiany temperatur, ilość snu, to, co się je, ile się mówi, a ile śpiewa. To jest samodyscyplina. Wszystko musi być bardzo regularne: sen, jedzenie, odpoczynek - zdradziła gwiazda.