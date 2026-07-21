Awantura po finale Hiszpania - Argentyna. FIFA reaguje, ruszyło oficjalne postępowanie

Finał mundialu pomiędzy Hiszpanią a Argentyną zakończył się niechlubnym starciem między zawodnikami.

W centrum wydarzeń znalazł się Leandro Paredes, którego agresywne zachowanie obiegło cały świat.

Z powodu tej awantury FIFA podjęła decyzję o natychmiastowym wszczęciu postępowania wyjaśniającego.

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Finałowy pojedynek pomiędzy Hiszpanią a Argentyną na Mistrzostwach Świata 2026, który w założeniu miał być prawdziwym świętem futbolu, dostarczył kibicom mieszanych uczuć. Przez cały regulaminowy czas gry drużyna prowadzona przez Leo Messiego nie zanotowała ani jednego uderzenia na bramkę, przyjmując wyraźnie zachowawczą taktykę, obliczoną na rzuty karne. Sytuacja Argentyńczyków skomplikowała się znacząco po czerwonej kartce, którą zobaczył Enzo Fernandez. Wykorzystując osłabienie rywala, Hiszpanie udowodnili swoją siłę – w 106. minucie spotkania decydującą bramkę zdobył Ferran Torres. Mimo prób odrobienia strat w ostatnich minutach, Argentyna nie zdołała wyrównać, a zespół z Półwyspu Iberyjskiego przypieczętował zdobycie drugiego tytułu mistrzów świata w swojej historii. Niestety, radość triumfatorów została zepsuta przez frustrację i nieodpowiedzialne zachowanie pokonanych rywali.

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Gdy tylko wybrzmiał ostatni gwizdek, na murawie rozpętało się prawdziwe piekło, a głównym inicjatorem zamieszania okazał się Leandro Paredes. Doświadczony pomocnik argentyńskiej kadry niespodziewanie zaatakował Erica Garcię, a następnie wdał się w szarpaninę z Gavim, który stanął w obronie kolegi z drużyny. Na boisku zapanował ogromny chaos, a do akcji wkroczył nawet Lionel Scaloni, selekcjoner drużyny z Ameryki Południowej, starając się rozdzielić zwaśnione strony. Nagrania ukazujące ten gorszący incydent w mgnieniu oka rozprzestrzeniły się w mediach społecznościowych i nie uszły uwadze najwyższych władz piłkarskich.

W odpowiedzi na te szokujące wydarzenia, Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej (FIFA) oficjalnie rozpoczęła procedurę dochodzeniową dotyczącą zajść z udziałem zawodników z Argentyny i Hiszpanii. Takie zachowanie absolutnie nie wpisuje się w wartości, jakie organizacja chce promować na całym świecie. Zamiast stanowić wzór i inspirację dla kibiców, finałowy mecz przyniósł gigantyczne rozczarowanie pod wieloma względami. Obecnie spekuluje się o nieuchronnych karach dla wszystkich osób biorących udział w zamieszkach, chociaż ich skala i charakter nie są jeszcze znane. Co więcej, FIFA nie wyznaczyła na ten moment konkretnego terminu na zakończenie prowadzonych czynności wyjaśniających.

JAN TOMASZEWSKI PRZED FINAŁEM MUNDIALU!