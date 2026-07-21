Polskie kluby rozpoczynają bój o Ligę Mistrzów. Lech i Górnik przed trudnym zadaniem

Wtorkowe mecze (21 lipca 2026 r.) upłyną pod znakiem rywalizacji w kwalifikacjach do piłkarskiej Ligi Mistrzów.

Górnik Zabrze i Lech Poznań staną do walki z wymagającymi przeciwnikami na europejskiej arenie.

Poniżej znajdziesz szczegóły dotyczące godzin i kanałów, na których obejrzysz te spotkania na żywo.

Górnik i Lech walczą o Ligę Mistrzów. Gdzie obejrzeć te spotkania?

Zabrzanie i poznaniacy oficjalnie zaczynają rywalizację w kwalifikacjach do prestiżowych rozgrywek. Awans Polski w rankingu UEFA sprawił, że po raz pierwszy o awans powalczą dwie rodzime ekipy. Lech Poznań nie miał wielkiego szczęścia w losowaniu, bo już w pierwszej rundzie zmierzy się z urzędującym mistrzem Danii. Starcie zostanie rozegrane w miejscowości Randers, z uwagi na trwającą przebudowę obiektu Aarhus GF. Pierwszy gwizdek zaplanowano na godzinę 19:00.

Drużyna prowadzona przez trenera Nielsa Frederiksena ma za sobą udany sprawdzian formy. W meczu otwierającym polski sezon "Kolejorz" triumfował w starciu o Superpuchar Polski, ogrywając Górnika Zabrze wynikiem 3:1.

- Aarhus to drużyna preferujący inny styl, mająca inną strukturę gry i kilku bardzo szybkich zawodników. Jest bardzo groźna w fazach przejściowych i w tym aspekcie musimy być mądrzejsi. Naszym atutem jest na pewno doświadczenie i wiedza z występów w poprzednich edycjach europejskich pucharów – podkreślił duński szkoleniowiec.

Zabrzanie z kolei wracają na salony europejskiego futbolu po długiej, ośmioletniej przerwie. Wyzwanie jest ogromne, ponieważ ich pierwszym rywalem będzie wicemistrz Turcji. Batalia w Stambule rozpocznie się o godzinie 20:00. Gospodarze tego starcia dysponują potężnym budżetem – w letnim oknie transferowym wydali ponad 80 milionów euro, sprowadzając między innymi utalentowanego Masona Greenwooda z Olympique Marsylia.

- Każdy chce rywalizować z najlepszymi drużynami w Europie. Fenerbahce to na pewno wielki, bogaty klub, z „dużymi” nazwiskami w składzie, ale nie boimy się. Będziemy gotowi – zadeklarował kapitan Górnika Erik Janża.

O której mecze dzisiaj w el. LM? Lech Poznań i Górnik Zabrze w telewizji