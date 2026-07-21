Nie podlewaj ogórków o tej porze dnia. Możesz nieświadomie osłabiać plony

Ogórki są wyjątkowo wrażliwe na niedobór wody, lecz sama ilość nawadniania nie gwarantuje sukcesu, gdyż kluczowe znaczenie ma także moment dostarczania wilgoci.

Niewłaściwa pora podlewania może znacząco zmniejszyć efektywność absorpcji wody przez rośliny, prowadząc do jej szybkiego odparowania zanim dotrze do korzeni.

Pomyłki w harmonogramie nawadniania mogą skutkować osłabionym wzrostem ogórków i znacznie mniej obfitymi plonami, mimo pozornie regularnego dostarczania wody.

Zastosowanie odpowiednich technik i pór podlewania jest kluczowe dla zdrowego rozwoju roślin i uzyskania satysfakcjonujących zbiorów, co często wymaga jedynie niewielkiej zmiany w codziennych nawykach.

Latem wiele osób podlewa ogród wtedy, gdy ma na to chwilę. Często w samo południe lub wczesnym popołudniem. To wydaje się wygodne, ale w przypadku ogórków nie jest najlepszym rozwiązaniem. Wysoka temperatura sprawia, że woda bardzo szybko odparowuje, zanim zdąży dotrzeć do korzeni.

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Kiedy podlewać ogórki?

Doświadczeni ogrodnicy podkreślają, że ogórki mają płytki system korzeniowy i są wyjątkowo wrażliwe na przesuszenie. Z drugiej strony nie lubią również gwałtownych zmian temperatury i moczenia liści w nieodpowiednich warunkach. Właśnie dlatego odpowiednia technika podlewania ma tak duże znaczenie.

Największym błędem jest podlewanie ogórków w środku dnia, gdy słońce świeci najmocniej. Woda błyskawicznie paruje, a rozgrzana gleba nie jest w stanie zatrzymać odpowiedniej ilości wilgoci. Dodatkowo polewanie liści w takich warunkach może sprzyjać ich uszkodzeniom i zwiększać ryzyko rozwoju chorób.

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Ta pora na podlewanie jest najlepsza!

Najlepiej podlewać ogórki wcześnie rano lub późnym wieczorem, kierując strumień wody bezpośrednio na ziemię, a nie na liście. Woda powinna być odstana i mieć temperaturę zbliżoną do otoczenia. Zimna woda prosto z kranu może wywołać u roślin szok termiczny, co negatywnie wpływa na ich wzrost i owocowanie. Dobrym sposobem na dłuższe utrzymanie wilgoci jest również ściółkowanie grządek, na przykład słomą lub skoszoną trawą. Dzięki temu gleba wolniej wysycha, a korzenie są lepiej chronione przed przegrzewaniem. W czasie największych upałów taki zabieg może znacząco poprawić kondycję roślin.

Jeśli zależy ci na dużych, zdrowych i chrupiących ogórkach, zwróć uwagę nie tylko na częstotliwość podlewania, ale także na jego porę. To prosty nawyk, który może przełożyć się na znacznie obfitsze plony. Czasem jedna niewielka zmiana wystarczy, by rośliny odwdzięczyły się wyjątkowo udanym zbiorem.