Emocjonalny wpis Messiego po finale MŚ. Tak pożegnał się z mundialem?

Kapitan reprezentacji Argentyny bardzo mocno przeżywa przegrany finał MŚ 2026.

Zaraz po zakończeniu spotkania Leo Messi unikał wypowiedzi dla prasy, decydując się na opublikowanie oświadczenia dopiero po kilkunastu godzinach od porażki.

Gwiazdor futbolu szczerze przyznał w swoim wpisie, że odczuwa ogromny ból z powodu straconej szansy na obronę tytułu.

Reakcja Messiego po przegranym finale mundialu

Dla 39-letniego zawodnika był to już szósty i najpewniej ostatni turniej tej rangi. Legendarny gracz po raz trzeci doprowadził swoją reprezentację do ostatecznego starcia, jednak podobnie jak w 2014 roku musiał przełknąć gorycz porażki w finale po dodatkowym czasie gry. Utracona szansa obrony MŚ przywiezionego z Kataru jest dla niego niezwykle trudnym doświadczeniem. Lider zespołu płakał po ostatnim gwizdku i dziękował sympatykom za doping, rezygnując jednocześnie z udzielania wywiadów. Głos w sprawie tej bolesnej sytuacji zabrał dopiero w opublikowanym następnego dnia oświadczeniu.

Żona Leo Messiego przerwała milczenie po finale mundialu. Antonela Roccuzzo zamieściła płomienny wpis

„Ból jest ogromny, a ta rana potrzebuje czasu, aby się zagoić” - wyznał Messi na początku internetowego wpisu prosto z serca, zwracając się do swoich fanów.

Szybki QUIZ. Leo Messi czy Cristiano Ronaldo? Tylko dwie odpowiedzi do wyboru Pytanie 1 z 20 Który piłkarz nie grał w Realu Madryt? Leo Messi Cristiano Ronaldo Następne pytanie

Ale trzymam się też wszystkich dobrych rzeczy... Meczów, które odwróciliśmy, dając z siebie wszystko, które na zawsze pozostaną w naszej pamięci – i wsparcia całego kraju, które w połączeniu z ciężką pracą i zaangażowaniem tej grupy, pozwoliło nam ponownie znaleźć się w światowej elicie. Trudno w pełni docenić teraz nasze osiągnięcie, ale ta grupa dotarła do dwóch finałów Mistrzostw Świata z rzędu - podkreślił.

Gwiazdor wyraził głęboką wdzięczność za każdy przejaw życzliwości i podkreślił dumę z faktu, że naród potrafił zjednoczyć się wokół drużyny narodowej. Na zakończenie swojego wpisu przekazał gratulacje Hiszpanom za zdobycie drugiego tytułu w historii, do których czuje ogromny sentyment z uwagi na wieloletnią grę w tamtejszej lidze. Do tekstu dołączył fotografię, na której pozuje ze srebrnym krążkiem w wyraźnie zamyślonej pozie.

Kluczowy zawodnik Argentyny nie wspomniał ani słowem o planach dotyczących dalszej kariery w kadrze. Następny mundial z zaplanowanym meczem w Buenos Aires odbędzie się dopiero za cztery lata, a wybitny argentyński piłkarz osiągnie wtedy wiek 43 lat.