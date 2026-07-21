Emocjonalny wpis Messiego po finale MŚ. Tak pożegnał się z mundialem?

Kamil Heppen
Kamil Heppen
2026-07-21 8:50

Finał mistrzostw świata zakończył się dla Argentyńczyków bolesną porażką 0:1 z Hiszpanią po dogrywce. Gwiazdor opuścił murawę we łzach bez słowa i dopiero w mediach społecznościowych przerwał milczenie. Przyznał w szczerym wpisie, że potrzebuje czasu na zaleczenie tej świeżej rany.

Leo Messi chowa twarz w dłoni po porażce w finale. O emocjonalnym wpisie piłkarza przeczytasz na Eska.
Autor: EPA/ PAP
  • Kapitan reprezentacji Argentyny bardzo mocno przeżywa przegrany finał MŚ 2026.
  • Zaraz po zakończeniu spotkania Leo Messi unikał wypowiedzi dla prasy, decydując się na opublikowanie oświadczenia dopiero po kilkunastu godzinach od porażki.
  • Gwiazdor futbolu szczerze przyznał w swoim wpisie, że odczuwa ogromny ból z powodu straconej szansy na obronę tytułu.

Reakcja Messiego po przegranym finale mundialu

Dla 39-letniego zawodnika był to już szósty i najpewniej ostatni turniej tej rangi. Legendarny gracz po raz trzeci doprowadził swoją reprezentację do ostatecznego starcia, jednak podobnie jak w 2014 roku musiał przełknąć gorycz porażki w finale po dodatkowym czasie gry. Utracona szansa obrony MŚ przywiezionego z Kataru jest dla niego niezwykle trudnym doświadczeniem. Lider zespołu płakał po ostatnim gwizdku i dziękował sympatykom za doping, rezygnując jednocześnie z udzielania wywiadów. Głos w sprawie tej bolesnej sytuacji zabrał dopiero w opublikowanym następnego dnia oświadczeniu.

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„Ból jest ogromny, a ta rana potrzebuje czasu, aby się zagoić” - wyznał Messi na początku internetowego wpisu prosto z serca, zwracając się do swoich fanów.

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Ale trzymam się też wszystkich dobrych rzeczy... Meczów, które odwróciliśmy, dając z siebie wszystko, które na zawsze pozostaną w naszej pamięci – i wsparcia całego kraju, które w połączeniu z ciężką pracą i zaangażowaniem tej grupy, pozwoliło nam ponownie znaleźć się w światowej elicie. Trudno w pełni docenić teraz nasze osiągnięcie, ale ta grupa dotarła do dwóch finałów Mistrzostw Świata z rzędu - podkreślił.

Gwiazdor wyraził głęboką wdzięczność za każdy przejaw życzliwości i podkreślił dumę z faktu, że naród potrafił zjednoczyć się wokół drużyny narodowej. Na zakończenie swojego wpisu przekazał gratulacje Hiszpanom za zdobycie drugiego tytułu w historii, do których czuje ogromny sentyment z uwagi na wieloletnią grę w tamtejszej lidze. Do tekstu dołączył fotografię, na której pozuje ze srebrnym krążkiem w wyraźnie zamyślonej pozie.

Kluczowy zawodnik Argentyny nie wspomniał ani słowem o planach dotyczących dalszej kariery w kadrze. Następny mundial z zaplanowanym meczem w Buenos Aires odbędzie się dopiero za cztery lata, a wybitny argentyński piłkarz osiągnie wtedy wiek 43 lat.

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