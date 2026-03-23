Roksana Węgiel opuściła Polskę. Znamy plany piosenkarki!

Roksana Węgiel ma bardzo pracowity rok. Wokalistka skupia się na nagrywaniu nowego, trzeciego w jej dorobku krążka, promowanego hitami "Błękit", "Codzienność (Pamiętaj nas)" oraz najnowszym - "Na szeroką wodę". Tytuł tego ostatniego idealnie wpasowuje się w vibe akcji ESKA Odwołuje Zimę 2026. W tym roku, zamiast opalać się i plażować - jak to miało miejsce w ubiegłych latach - postawiliśmy na rejs po Atlantyku w poszukiwaniu przygód.

Po tygodniach spędzonych w studiu nagraniowym Roksanie bez wątpienia należy się odpoczynek. Powracająca na EOZ po sześciu latach wokalistka spędzi najbliższe dni w towarzystwie naszych prezenterów i słuchaczy Radia ESKA, biorąc udział w licznych aktywnościach.

Jeszcze kilka godzin przed wylotem piosenkarka wraz z mężem Kevinem relacjonowali w social mediach pobyt w jej rodzinnym mieście, Jaśle, gdzie uczestniczyli w bierzmowaniu młodszego brata Roksany - Maksa. Niespełna dobę później gwiazda zameldowała się - najpierw na lotnisku w Warszawie, a następnie pokładzie luksusowego statku Costa Fortuna - by wypłynąć z nami na tytułową, szeroką wodę.

Długo wyczekiwana, tegoroczna odsłona akcji ESKA Odwołuje Zimę wystartowała w poniedziałek, 23 marca. Przed nami bardzo ekscytujący, wypchany po brzegi aktywnościami tydzień. Jesteśmy już na Teneryfie, skąd wypływamy w rejs po Atlantyku, którego przebieg będziemy relacjonować zarówno na stronie ESKA.pl, jak i w mediach społecznościowych oraz na antenie Radia ESKA. Zaglądajcie także na social media Roksany, która ma dla was wiele niespodzianek, o których (jeszcze) nie możemy ani mówić, ani pisać.

Niedługo po powrocie do Polski Roxie uświetni galę On Air Music Awards 2026, odbywającą się pod patronatem Radia ESKA. Bądźcie z nami przez ten cały czas!