On Air Music Awards 2026 - kto wystąpi i kiedy poznamy zwycięzców?

Po ubiegłorocznym debiucie, który spotkał się z ogromnym zainteresowaniem publiczności, branży muzycznej i partnerów medialnych, On Air Music Awards na stałe wpisują się w kalendarz najważniejszych wydarzeń muzycznych w Polsce. Formuła plebiscytu pozostaje niezmienna - to projekt oparty na idei muzyki ponad podziałami, łączący siłę radia, popularność artystów i głos publiczności.

Co wyróżnia On Air Music Awards?

On Air Music Awards to wyjątkowe wydarzenie, ponieważ nagrody przyznawane są na podstawie rzeczywistej obecności utworów na antenach radiowych oraz zaangażowania słuchaczy. To właśnie ten model wyróżnia plebiscyt na tle innych nagród muzycznych i sprawia, że jest on ważnym barometrem popularności polskich wykonawców oraz aktualnych trendów na rynku muzycznym.

Jak podkreśla Marcin Bachara, organizator On Air Music Awards, druga edycja wydarzenia to naturalny krok w rozwoju projektu, który już podczas ubiegłorocznego debiutu spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem publiczności i branży muzycznej:

Ogromny sukces pierwszej edycji On Air Music Awards pokazał nam, że w Polsce jest miejsce na nowoczesne, widowiskowe wydarzenie, które w wyjątkowy sposób łączy świat muzyki i radia. Cieszymy się, że już 9 kwietnia ponownie spotkamy się w katowickim Spodku, by wspólnie celebrować twórców, których utwory najsilniej wybrzmiewają na antenach radiowych i w sercach słuchaczy. Tegoroczna edycja będzie jeszcze bardziej imponująca - zarówno pod względem artystycznym, jak i produkcyjnym.

O znaczeniu wydarzenia dla miasta mówi również Marcin Krupa, Prezydent Miasta Katowice:

Katowice od lat są miastem wielkich wydarzeń muzycznych i kulturalnych, dlatego bardzo się cieszę, że On Air Music Awards odbędzie się tym razem właśnie w Spodku. To miejsce wyjątkowe, doskonale znane artystom i publiczności w całej Polsce. Obecność tak ważnego wydarzenia w Katowicach potwierdza, że nasze miasto jest przestrzenią otwartą na kulturę, muzykę i projekty o ogólnopolskim znaczeniu.

Kto wystąpi na On Air Music Awards 2026?

Tegoroczna gala zapowiada się imponująco również pod względem artystycznym. Na scenie katowickiego Spodka wystąpią jedni z najpopularniejszych i najchętniej słuchanych wykonawców polskiej sceny muzycznej. Wśród nich znajdzie się Zalia - wokalistka i autorka tekstów ceniona za wrażliwość, nowoczesne brzmienie i wyjątkową muzyczną autentyczność, Oskar Cyms - jeden z najbardziej wyrazistych głosów młodego pokolenia, Doda - charyzmatyczna gwiazda polskiej sceny pop, od lat przyciągająca uwagę sceniczną energią i bezkompromisowym stylem, oraz Maryla Rodowicz - legenda polskiej muzyki rozrywkowej, artystka od dekad łącząca pokolenia słuchaczy. W katowickim Spodku wystąpi także Roxie - artystka młodego pokolenia, która z powodzeniem łączy popową świeżość z sceniczną dojrzałością.

Publiczność zobaczy również Jeremiego Sikorskiego – wokalistę i autora piosenek o charakterystycznej barwie głosu i dużej wrażliwości muzycznej, Trzech Króli - formację, która zyskała rozpoznawalność dzięki nowoczesnemu podejściu do popkultury i silnemu kontaktowi z młodą publicznością, oraz Kubę & Kubę - duet wyróżniający się lekkością, przebojowością i współczesnym brzmieniem.

Na scenie pojawi się też Edyta Górniak - jedna z najwybitniejszych polskich wokalistek, od lat zachwycająca publiczność skalą talentu i sceniczną klasą, Kaeyra - artystka o międzynarodowym potencjale i nowoczesnym muzycznym języku, Grzegorz Hyży – wokalista, którego utwory od lat cieszą się popularnością wśród wiernej publiczności oraz w stacjach radiowych, oraz zespół Feel – jedna z najbardziej rozpoznawalnych formacji w Polsce, mająca na koncie wiele ponadczasowych przebojów.

To zestawienie artystów doskonale pokazuje, jak różnorodna i dynamiczna jest dziś polska scena muzyczna. Na jednej scenie spotkają się gwiazdy kilku pokoleń, artyści reprezentujący pop, rock i hip-hop, a także twórcy, którzy w ostatnich miesiącach szczególnie mocno zaznaczyli swoją obecność w radiu i mediach.

To jednak nie koniec muzycznych niespodzianek - organizatorzy zapowiadają, że kolejni wykonawcy będą ogłaszani w następnych komunikatach prasowych.Pełną listę wykonawców koncertu na On Air Music Awards organizatorzy planują ogłosić już wkrótce.

Kiedy poznamy zwycięzców On Air Music Awards 2026?

Zwycięzców On Air Music Awards 2026 poznamy oczywiście 9 kwietnia 2026 roku podczas uroczystej gali w katowickim Spodku! Druga edycja wydarzenia będzie nie tylko świętem muzyki, ale też potwierdzeniem roli radia w promowaniu polskich artystów i budowaniu ich popularności. On Air Music Awards podkreśla znaczenie stacji radiowych w kształtowaniu gustów muzycznych Polaków i pokazuje, że radio wciąż pozostaje jednym z najważniejszych kanałów docierania muzyki do szerokiej publiczności.

Katowicki Spodek, ikoniczne miejsce na mapie polskich wydarzeń muzycznych i rozrywkowych, stanie się tego wieczoru centrum najważniejszych emocji muzycznych w kraju. Organizatorzy zapowiadają nowoczesne, spektakularne widowisko łączące formułę gali rozdania nagród z koncertową energią największych muzycznych wydarzeń telewizyjnych. Sprzedaż biletów na galę On Air Music Awards 2026 już ruszyła! Nie przegap tego wyjątkowego wydarzenia!