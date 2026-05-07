Lista lektur na egzamin ósmoklasisty 2026. Te książki musisz znać, by zdać

Egzamin ósmoklasisty 2026: Lektury obowiązkowe. Co musi znać uczeń?

Jak podaje Centralna Komisja Egzaminacyjna, na egzaminie ósmoklasisty sprawdzana jest znajomość lektur z klas IV–VI oraz VII–VIII. Uczniowie muszą znać te utwory w całości lub w formie fragmentów. Wśród obowiązkowych pozycji znajdują się między innymi:

„Akademia Pana Kleksa” – Jan Brzechwa

„Kajko i Kokosz. Szkoła latania” – Janusz Christa (komiks)

„Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa” – C.S. Lewis

„Chłopcy z Placu Broni” – Ferenc Molnár

„Hobbit, czyli tam i z powrotem” – J.R.R. Tolkien

„Opowieść wigilijna” – Charles Dickens

„Zemsta” – Aleksander Fredro

„Kamienie na szaniec” – Aleksander Kamiński

„Dziady część II” – Adam Mickiewicz

„Mały Książę” – Antoine de Saint-Exupéry

„Balladyna” – Juliusz Słowacki

Ponadto w zadaniach w arkuszach CKE na egzaminie ósmoklasisty mogą pojawić się fragmenty innych dzieł, takich jak „Pan Tadeusz”, „Quo vadis”, „Syzyfowe prace”, a także fraszki i treny Jana Kochanowskiego oraz „Reduta Ordona”.

Egzamin z polskiego 2026: Najważniejsze lektury. Krótkie charakterystyki

„Kamienie na szaniec” – A. Kamiński

To poruszająca historia Rudego, Alka i Zośki – młodych bohaterów z Szarych Szeregów. Książka traktuje o odwadze, prawdziwej przyjaźni i głębokim patriotyzmie. Stanowi jedną z najchętniej wykorzystywanych lektur podczas analiz na egzaminach.

„Mały Książę” – A. de Saint-Exupéry

Ta filozoficzna przypowieść dotyka kwestii wartości, budowania relacji i poczucia odpowiedzialności. Ósmoklasiści nierzadko sięgają po nią w swoich pracach pisemnych jako po doskonały wzorzec uniwersalnych prawd o naturze człowieka.

„Balladyna” – J. Słowacki

Dramat ukazuje niszczycielską siłę pragnienia władzy, a także nieuniknioność winy i kary. Wyraziści bohaterowie i mocne przesłanie moralne powodują, że jest to jeden z najczęstszych punktów odniesienia w zadaniach polegających na interpretacji tekstu.

„Chłopcy z Placu Broni” – F. Molnár

Opowieść o niezłomnej wierności i poświęceniu. W roku 2025 stanowiła główny tekst na egzaminie z języka polskiego, a rok później niewykluczone, że znów zagości w arkuszu, tym razem w charakterze lektury pomocniczej.

Egzamin ósmoklasisty 2026: Kiedy odbędą się testy? Harmonogram (11-13 maja)

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez CKE, główny termin egzaminu ósmoklasisty w 2026 roku zaplanowano na połowę maja. Harmonogram przedstawia się następująco:

11 maja 2026 r. (poniedziałek), godz. 9:00 – język polski

12 maja 2026 r. (wtorek), godz. 9:00 – matematyka

13 maja 2026 r. (środa), godz. 9:00 – język obcy nowożytny

Dlaczego znajomość lektur to klucz do sukcesu na egzaminie ósmoklasisty?

Podczas pisania wypracowania, każdy uczeń staje przed koniecznością odwołania się do przynajmniej jednej pozycji z listy lektur obowiązkowych, a nierzadko również do innego, dowolnie wybranego utworu. Brak ugruntowanej wiedzy na temat treści i głównej problematyki tych książek znacznie utrudnia osiągnięcie dobrego wyniku punktowego.

To właśnie znajomość lektur stanowi absolutną bazę – daje możliwość trafnego argumentowania, głębszej analizy tekstów oraz tworzenia wypracowań, które w pełni odpowiadają wymaganiom określonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Quiz z języka polskiego. Dopasuj bohatera do lektury szkolnej Pytanie 1 z 15 Tadeusz Soplica "Pan Tadeusz" "Zemsta" "Przedwiośnie" Następne pytanie