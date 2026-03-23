To już dziś! Rozpoczynamy ESKA Odwołuje Zimę 2026

Nadszedł najbardziej wyczekiwany przez wszystkich dzień! Oficjalnie startujemy z akcją ESKA Odwołuje Zimę 2026. Tym razem, zamiast plażowania, PŁYNIEMY. Ale spokojnie - nie w nieznane. Harmonogram jest wypełniony po brzegi, a na naszych słuchaczy i gwiazdy czeka cała masa niespodzianek i eskowych gadżetów! Przez cały tydzień naszą bazą będzie luksusowy statek Costa Fortuna, skąd będziemy relacjonować każdą z zaplanowanych aktywności. Chill nad basenem, taniec do najgorętszych hitów na dyskotece, forma życia na siłce czy regeneracja w jacuzzi? Opcji jest całe mnóstwo, ale możecie być pewni, że każdą z nich na pewno przetestujemy.

ESKA Odwołuje Zimę 2026 - gwiazdy

Wspólnie z nami i słuchaczami Radia ESKA "na szeroką wodę" wypłynęły w tym roku Roksana Węgiel - piosenkarka, która już w 2020 roku była gwiazdą ESKA Odwołuje Zimę oraz Daria Ładocha - prezenterka telewizyjna i autorka książek kulinarnych, znana ze swojego - równie wysublimowanego, co jej kubki smakowe - poczucia humoru.

ESKA Odwołuje Zimę 2026 - relacja

Dla Roxie 2026 rok jest bez wątpienia przełomowy. Artystka ma w planach wydanie nowej płyty, zatytułowanej "Błękit", tak jak jeden z jej ostatnich hitów. Kto wie? Być może uda nam się wyciągnąć od niej więcej szczegółów dotyczących wyczekiwanego krążka? Tym bardziej, że rejs po Atlantyku idealnie wpasowuje się w estetykę wydawnictwa!

My już meldujemy się na Teneryfie, gdzie rozpoczynamy naszą przygodę i wspólnie ze słuchaczami będziemy odwoływać zimę w rytm eskowych hitów, ale w zupełnie innym niż dotychczas klimacie. Słuchajcie wejść na żywo w Radiu ESKA i bądźcie z nami na ESKA.pl, gdzie regularnie będą pojawiać się nowe, ekskluzywne zdjęcia i relacje z naszymi prezenterami, gwiazdami i zwycięzcami konkursu EOZ, a także w mediach społecznościowych - na Instagramie i Tik Toku.