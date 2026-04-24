Egzamin ósmoklasisty 2026 z języka polskiego. Kiedy i o której? Jak długo trwa? Co trzeba umieć? Poradnik dla uczniów

Spis treści
Egzamin ósmoklasisty 2026: język polski. Kiedy? Ile trwa?
Egzamin ósmoklasisty 2026 z języka polskiego zaplanowano na poniedziałek, 11 maja. Uczniowie rozpoczną rozwiązywanie testu o godz. 9:00. Termin dodatkowy odbędzie się w poniedziałek, 8 czerwca, również o godz. 9:00. Wyniki zostaną natomiast ogłoszone 3 lipca. Na zmierzenie się ze standardowym arkuszem młodzi będą mieli 150 minut.
Co będzie na egzaminie ósmoklasisty 2026 z języka polskiego? Wymagania lektury (informator CKE)
Zgodnie z informatorem o egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego od roku szkolnego 2024/2025, zaprezentowanym przez CKE, test ma przede wszystkim sprawdzić, w jakim stopniu uczeń opanował wymagania określone w podstawie programowej. W arkuszu młodzi znajdą zadania zamknięte (np. prawda-fałsz, na dobieranie, wyboru wielokrotnego) oraz otwarte (zadania krótkiej odpowiedzi, z luką do uzupełnienia, zadanie rozszerzonej odpowiedzi, wymagające napisania wypracowania).
"W zadaniach egzaminacyjnych szczególny nacisk zostanie położony na sprawdzanie umiejętności związanych z argumentowaniem, wnioskowaniem, formułowaniem opinii. Udzielenie poprawnej odpowiedzi będzie wymagało również kompetencji literackich (np. rozumienia sensu utworów), kulturowych (np. interpretacji plakatu), językowych (np. świadomego korzystania z różnych środków językowych)" - czytamy. Przed egzaminem uczniowie powinni dobrze przypomnieć sobie treść lektur.
- Klasy IV–VI
- Lektury obowiązkowe (pozycje książkowe poznawane w całości)
- Jan Brzechwa, Akademia Pana Kleksa;
- Janusz Christa, Kajko i Kokosz. Szkoła latania (komiks);
- Clive Staples Lewis, Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa;
- Ferenc Molnár, Chłopcy z Placu Broni;
- John Ronald Reuel Tolkien, Hobbit, czyli tam i z powrotem;
- Klasy VII i VIII
- Lektury obowiązkowe (pozycje książkowe poznawane w całości)
- Charles Dickens, Opowieść wigilijna;
- Aleksander Fredro, Zemsta;
- Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec;
- Adam Mickiewicz, Dziady część II;
- Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę;
- Juliusz Słowacki, Balladyna;
- Krótkie utwory literackie poznawane w całości, utwory literackie poznawane we fragmentach i utwory poetyckie
- Jan Kochanowski, wybór fraszek, wybrana pieśń, treny VII i VIII;
- Adam Mickiewicz, Reduta Ordona, Świtezianka, Pan Tadeusz (księgi: I, II, IV, X, XI, XII);
- Sławomir Mrożek, Artysta;
- Henryk Sienkiewicz, Latarnik, Quo vadis (fragmenty);
- Stefan Żeromski, Syzyfowe prace (fragmenty).
Pełną listę sugerowanych pozycji znaleźć można w informatorze CKE. Łącznie do zdobycia uczniowie będą mieli 45 punktów z zadań podzielonych w ramach dwóch części arkusza.
Egzamin ósmoklasisty 2026 z języka polskiego - arkusze, odpowiedzi, podstawa programowa
Warto zaznaczyć, że młodzi oraz ich rodzice mogą w każdej chwili zapoznać się z podstawą programową. Jest ona dostępna na stronie internetowej CKE, tak samo jak arkusze, karty odpowiedzi oraz zasady oceniania rozwiązań zadań z ubiegłych lat. Przykładowe zadania z rozwiązaniami i tematy wypracowań znaleźć można również we wspomnianym informatorze.