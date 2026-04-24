Egzamin ósmoklasisty 2026 z języka polskiego. Kiedy i o której? Jak długo trwa? Co trzeba umieć? Poradnik dla uczniów

Egzamin ósmoklasisty 2026: język polski. Kiedy? Ile trwa?

Egzamin ósmoklasisty 2026 z języka polskiego zaplanowano na poniedziałek, 11 maja. Uczniowie rozpoczną rozwiązywanie testu o godz. 9:00. Termin dodatkowy odbędzie się w poniedziałek, 8 czerwca, również o godz. 9:00. Wyniki zostaną natomiast ogłoszone 3 lipca. Na zmierzenie się ze standardowym arkuszem młodzi będą mieli 150 minut.

Co będzie na egzaminie ósmoklasisty 2026 z języka polskiego? Wymagania lektury (informator CKE)

Zgodnie z informatorem o egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego od roku szkolnego 2024/2025, zaprezentowanym przez CKE, test ma przede wszystkim sprawdzić, w jakim stopniu uczeń opanował wymagania określone w podstawie programowej. W arkuszu młodzi znajdą zadania zamknięte (np. prawda-fałsz, na dobieranie, wyboru wielokrotnego) oraz otwarte (zadania krótkiej odpowiedzi, z luką do uzupełnienia, zadanie rozszerzonej odpowiedzi, wymagające napisania wypracowania).

"W zadaniach egzaminacyjnych szczególny nacisk zostanie położony na sprawdzanie umiejętności związanych z argumentowaniem, wnioskowaniem, formułowaniem opinii. Udzielenie poprawnej odpowiedzi będzie wymagało również kompetencji literackich (np. rozumienia sensu utworów), kulturowych (np. interpretacji plakatu), językowych (np. świadomego korzystania z różnych środków językowych)" - czytamy. Przed egzaminem uczniowie powinni dobrze przypomnieć sobie treść lektur.

Klasy IV–VI

Lektury obowiązkowe (pozycje książkowe poznawane w całości)



Jan Brzechwa, Akademia Pana Kleksa;





Janusz Christa, Kajko i Kokosz. Szkoła latania (komiks);





Clive Staples Lewis, Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa;





Ferenc Molnár, Chłopcy z Placu Broni;





John Ronald Reuel Tolkien, Hobbit, czyli tam i z powrotem;

Klasy VII i VIII

Lektury obowiązkowe (pozycje książkowe poznawane w całości)



Charles Dickens, Opowieść wigilijna;





Aleksander Fredro, Zemsta;





Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec;





Adam Mickiewicz, Dziady część II;





Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę;





Juliusz Słowacki, Balladyna;



Krótkie utwory literackie poznawane w całości, utwory literackie poznawane we fragmentach i utwory poetyckie



Jan Kochanowski, wybór fraszek, wybrana pieśń, treny VII i VIII;





Adam Mickiewicz, Reduta Ordona, Świtezianka, Pan Tadeusz (księgi: I, II, IV, X, XI, XII);





Sławomir Mrożek, Artysta;





Henryk Sienkiewicz, Latarnik, Quo vadis (fragmenty);





Stefan Żeromski, Syzyfowe prace (fragmenty).

Pełną listę sugerowanych pozycji znaleźć można w informatorze CKE. Łącznie do zdobycia uczniowie będą mieli 45 punktów z zadań podzielonych w ramach dwóch części arkusza.

Egzamin ósmoklasisty 2026 z języka polskiego - arkusze, odpowiedzi, podstawa programowa

Warto zaznaczyć, że młodzi oraz ich rodzice mogą w każdej chwili zapoznać się z podstawą programową. Jest ona dostępna na stronie internetowej CKE, tak samo jak arkusze, karty odpowiedzi oraz zasady oceniania rozwiązań zadań z ubiegłych lat. Przykładowe zadania z rozwiązaniami i tematy wypracowań znaleźć można również we wspomnianym informatorze.

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego.

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. Jak poszło uczniom w Bydgoszczy?