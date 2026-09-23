Roksana Węgiel podbija USA w sukni ślubnej! Niespodzianka od gwiazdy przyszła w środku nocy

Maksymilian Kluziewicz
2026-09-23 12:30

Gdyby słowo "jesieniara" miało twarz, byłaby to Roksana Węgiel. Długie spacery, wieczory spędzane pod kocem i zapach świeżo upieczonych cynamonek zainspirowały artystkę do stworzenia nowego utworu. "Jesień trwa (bez końca)" to niespodzianka przygotowana specjalnie dla jej fanów, która ma szansę stać się hitem najbliższych tygodni.

Jeszcze nie skończyło się lato, a Roksana Węgiel była już myślami przy kolejnej porze roku. Artystka nie ukrywa, że jesień to jej ulubiony czas w roku. Fani, którzy obserwują poczynania piosenkarki w mediach społecznościowych, doskonale wiedzą, że wchodzi ona wtedy w tryb domatorki - piecze cynamonki, nadrabia książkowe zaległości z herbatą w ręku i wykorzystuje coraz dłuższe wieczory na szukanie inspiracji do nowych projektów. Regularnie przeczesuje też lasy w poszukiwaniu grzybów. Co ciekawe, kilka tygodni temu Roxie postanowiła nawet sprawdzić, jakim grzybem byłaby ona sama.

Roksana Węgiel z hymnem jesieni

Tegoroczną jesień wokalistka rozpoczęła z przytupem. Roksana i jej mąż Kevin przebywają aktualnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie pracują nad nową muzyką, m.in. z Wondą, legendarnym producentem odpowiedzialnym za hity Shakiry czy Whitney Houston. Gwiazda nie kazała jednak słuchaczom czekać na efekty prac w Nowym Jorku z założonymi rękami. Aby umilić im czas oczekiwania i w pełni wejść w jesienny klimat, wypuściła nowy kawałek "Jesień trwa (bez końca)".

ESKA Story #1 - Roxie i Kevin

Nowy teledysk Roksany Węgiel

Nowa piosenka Roxie z pewnością przypadnie do gustu wszystkim "jesieniarom" i ma szansę stać się hymnem najbliższych tygodni. Słuchając jej, można nawet stwierdzić, że jest to jesienna odpowiedź na doskonale przyjęty singiel wokalistki "Błękit". A to dobry znak! Pierwszy singiel z ostatniej płyty 21-latki całkowicie zredefiniował przecież jej karierę muzyczną. 

Do numeru "Jesień trwa (bez końca)" powstał teledysk. Wideo zostało nakręcone w Hamptons, w stanie Nowy Jork, więc wszystko zadziało się ekspresowo. Widzimy w nim, jak gwiazda po pustych plażach ubrana w suknię ślubną. Niedawno przecież świętowała drugą rocznicę ślubu kościelnego. Jesień trwa, a miłość kwitnie. Kadry z klipu znajdziecie w naszej galerii. 

Roksana Węgiel w sukni ślubnej na plaży w Nowym Jorku. O nowym klipie artystki przeczytasz w Eska.
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