Roksana Węgiel podbija USA w sukni ślubnej! Niespodzianka od gwiazdy przyszła w środku nocy

Jeszcze nie skończyło się lato, a Roksana Węgiel była już myślami przy kolejnej porze roku. Artystka nie ukrywa, że jesień to jej ulubiony czas w roku. Fani, którzy obserwują poczynania piosenkarki w mediach społecznościowych, doskonale wiedzą, że wchodzi ona wtedy w tryb domatorki - piecze cynamonki, nadrabia książkowe zaległości z herbatą w ręku i wykorzystuje coraz dłuższe wieczory na szukanie inspiracji do nowych projektów. Regularnie przeczesuje też lasy w poszukiwaniu grzybów. Co ciekawe, kilka tygodni temu Roxie postanowiła nawet sprawdzić, jakim grzybem byłaby ona sama.

Roksana Węgiel z hymnem jesieni

Tegoroczną jesień wokalistka rozpoczęła z przytupem. Roksana i jej mąż Kevin przebywają aktualnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie pracują nad nową muzyką, m.in. z Wondą, legendarnym producentem odpowiedzialnym za hity Shakiry czy Whitney Houston. Gwiazda nie kazała jednak słuchaczom czekać na efekty prac w Nowym Jorku z założonymi rękami. Aby umilić im czas oczekiwania i w pełni wejść w jesienny klimat, wypuściła nowy kawałek "Jesień trwa (bez końca)".

ESKA Story #1 - Roxie i Kevin

Nowy teledysk Roksany Węgiel

Nowa piosenka Roxie z pewnością przypadnie do gustu wszystkim "jesieniarom" i ma szansę stać się hymnem najbliższych tygodni. Słuchając jej, można nawet stwierdzić, że jest to jesienna odpowiedź na doskonale przyjęty singiel wokalistki "Błękit". A to dobry znak! Pierwszy singiel z ostatniej płyty 21-latki całkowicie zredefiniował przecież jej karierę muzyczną.

Do numeru "Jesień trwa (bez końca)" powstał teledysk. Wideo zostało nakręcone w Hamptons, w stanie Nowy Jork, więc wszystko zadziało się ekspresowo. Widzimy w nim, jak gwiazda po pustych plażach ubrana w suknię ślubną. Niedawno przecież świętowała drugą rocznicę ślubu kościelnego. Jesień trwa, a miłość kwitnie. Kadry z klipu znajdziecie w naszej galerii.