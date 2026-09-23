Finowie się nią zajadają. Ta zupa to idealna propozycja na jesień - jest smaczna, pożywna i znakomicie rozgrzeje w jesienne dni

Lohikeitto to tradycyjna fińska, kremowa zupa z łososiem, ziemniakami i koperkiem.

Jest to prosta w przygotowaniu, sycąca i rozgrzewająca zupa, idealna na chłodne dni.

Warto przygotować ją jesienią, zwłaszcza, że jej przygotowanie zajmuje około pół godziny.

Fiński sposób na chłodny dzień

Kuchnia fińska cechuje się prostotą wykonania oraz nieskomplikowaną listą składników, które łatwo można kupić w każdym sklepie. Lohikeitto jest właśnie przykładem potrawy, która nie potrzebuje długiej listy składników, żeby stworzyć naprawdę smaczne i sycące danie. Podstawą są warzywa, łosoś i delikatna śmietanka. Całość jest łagodna, kremowa i bardzo przyjemnie rozgrzewa w długie jesienne dni. Co ważne, przygotowanie tej zupy nie wymaga spędzania połowy dnia przy kuchence. Tak naprawdę danie można ugotować wokoło pół godziny. To dobra wiadomość dla tych, którzy po pracy mają ochotę na treściwą potrawę, ale niekoniecznie mają czas i ochotę spędzać długie godziny w kuchni.

Lohikeitto - tradycyjna fińska zupa. Lista potrzebnych składników

Do przygotowania fińskiej zupy potrzebujemy przede wszystkim około 300 g filetu z łososia, czterech ziemniaków, dwóch marchewek i kawałka pora. Przydadzą się również litr bulionu, 200 ml śmietanki 30 proc., masło oraz oliwa. Finowie nie przesadzają także z przyprawami. Do tradycyjnej zupy dodają jedynie sól, pieprz, świeży koperek i kilka kropel soku z cytryny. Lista potrzebnych składników jest więc całkiem krótka, a większość produktów bez problemu znajdziemy w każdym markecie.

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Jak zrobić tradycyjną fińską zupę z łososiem?

Najpierw trzeba przygotować warzywa. Marchew, pora i ziemniaki kroimy na mniejsze kawałki. W garnku rozgrzewamy masło z oliwą, po czym wrzucamy pora i marchewkę. Kilka minut na średnim ogniu wystarczy, aby warzywa zmiękły i nabrały aromatu. Następnie dodajemy ziemniaki i zalewamy wszystko bulionem. Zupa powinna gotować się na niewielkim ogniu do momentu, aż ziemniaki będą miękkie. Dopiero wtedy przychodzi czas na śmietankę. Warto wcześniej zahartować ją odrobiną gorącego wywaru - dzięki temu nie powinna się zwarzyć.

Na sam koniec do garnka trafia pokrojony w kawałki łosoś. Ryba potrzebuje zaledwie kilku minut, dlatego nie dodajemy jej na początku, gdyż kawałki mogłyby się rozpaść podczas gotowania. Gdy mięso zmieni kolor i stanie się delikatne, zupę można doprawić pieprzem, solą, koperkiem oraz sokiem z cytryny.

Rozgrzewający obiad w fińskim stylu

Lohikeitto to świetny pomysł na jesienny obiad. Jest kremowa, sycąca i pełna smaku, a jej wykonanie jest wręcz bajecznie proste. Delikatny łosoś dobrze komponuje się z ziemniakami, warzywami i koperkiem, natomiast cytryna przełamuje kremową bazę.

Jeśli więc kolejny deszczowy dzień zapowiada się ponuro, warto postawić na fiński klasyk. Garnek gorącej Lohikeitto, kromka świeżego pieczywa z masłem (tak jedzą tę zupę Finowie) i jesienna aura od razu wydaje się trochę przyjemniejsza.

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