Ekstraliga żużlowa i awans Torunia. Kto powalczy o złoty medal

Ekstraliga żużlowa zdominowana przez gospodarzy

Rewanżowe spotkanie w Toruniu zakończyło się zdecydowanym triumfem miejscowej drużyny, która na własnym torze nie dała szans rywalom. PRES Grupa Deweloperska Toruń pokonała Orlen Oil Motor Lublin 58:32, pieczętując awans po wcześniejszym zwycięstwie na wyjeździe 48:42. Najwięcej punktów dla gospodarzy zdobyli Patryk Dudek, który zapisał na swoim koncie 12 oczek, oraz Mikkel Michelsen z wynikiem 11 punktów.

Zespół z Lublina przez większość zawodów nie potrafił odnaleźć odpowiednich ustawień i nawiązać wyrównanej walki z gospodarzami. Pierwsze drużynowe zwycięstwo biegowe zawodnicy Motoru odnieśli dopiero w wyścigach nominowanych, kiedy losy awansu były już dawno rozstrzygnięte. Dodatkowo goście stracili Fredrika Lindgrena, który po upadku w czwartym biegu wycofał się z zawodów i pojechał do szpitala.

Z kim torunianie zmierzą się w finale?

Walka o drużynowe mistrzostwo Polski rozstrzygnie się pomiędzy zespołami z Torunia i Wrocławia. W wielkim finale PRES Grupa Deweloperska Toruń zmierzy się z Betardem Spartą Wrocław, która w swoim półfinale wyeliminowała Fogo Unię Leszno. Niedzielne spotkanie na toruńskiej Motoarenie obejrzało z trybun dokładnie 16 929 widzów, co potwierdza ogromne zainteresowanie kibiców decydującą fazą rozgrywek.

Pod koniec niedzielnego meczu, jeszcze przed biegami nominowanymi, zarząd klubu z Torunia przekazał kibicom kluczowe informacje dotyczące przyszłości zespołu. Nowe kontrakty do 2028 roku podpisali trener Piotr Baron oraz czterej kluczowi zawodnicy, w tym Patryk Dudek, Robert Lambert, Mikkel Michelsen i Emil Sajfutdinow. Najlepszy czas dnia uzyskał Bartosz Zmarzlik, pokonując cztery okrążenia w 60,14 sekundy.