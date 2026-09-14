Polacy liderami grupy B mistrzostw Europy. Co czeka biało-czerwonych w kolejnych dniach?

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-09-14 0:14

Broniący tytułu polscy siatkarze pokonali Macedonię Północną i zajmują pierwsze miejsce w grupie B mistrzostw Europy. Przed biało-czerwonymi w poniedziałek dzień odpoczynku, a następnie kluczowe starcia z Ukrainą i Bułgarią. Kto jeszcze dominuje na europejskich parkietach?

Dłonie siatkarza w bloku przy piłce nad siatką. O sukcesach Polaków w mistrzostwach Europy przeczytasz w Eska.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Ręce siatkarza próbującego zablokować piłkę nad siatką podczas meczu na hali sportowej.

Dzień przerwy przed starciem na szczycie

Polacy w niedzielę przypieczętowali pozycję liderów w grupie B. Biało-czerwoni nie oddali seta reprezentacji Macedonii Północnej, wygrywając pewnie 3:0. W poniedziałek drużyna ma zaplanowany dzień bez meczu, co pozwoli na regenerację sił.

Kluczowe mecze dla układu tabeli odbędą się w nadchodzących dniach. We wtorek nasza kadra zagra z dotychczas niepokonaną Ukrainą. Zmagania w tej fazie turnieju Polacy zakończą środowym spotkaniem z Bułgarią, będącą jednym z organizatorów turnieju.

Walka o awans olimpijski

Tegoroczne mistrzostwa Europy odbywają się w czterech państwach. Współorganizatorami turnieju są Finlandia, Rumunia, Bułgaria oraz Włochy. Biało-czerwoni rywalizują w fazie grupowej i początkowej części fazy pucharowej w bułgarskiej Sofii, natomiast najważniejsze mecze odbędą się w Mediolanie.

Obecne zawody mają szczególne znaczenie dla wszystkich drużyn narodowych. Zwycięzca europejskiego czempionatu uzyska bezpośredni awans na igrzyska olimpijskie w Los Angeles, które odbędą się w 2028 roku. Oprócz Polaków, po pierwszych dniach zmagań z kompletem zwycięstw pozostają również reprezentacje Włoch, Finlandii oraz Francji.

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