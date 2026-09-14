US Open. Alexander Zverev z drugim tytułem wielkoszlemowym

Zverev dominuje na nowojorskich kortach

29-letni Niemiec w niedzielnym finale US Open pokonał Bena Sheltona 6:3, 7:6 (7-2), 5:7, 6:2. To drugi wielkoszlemowy tytuł Alexandra Zvereva w karierze, po czerwcowym zwycięstwie we French Open. Zverev spotkanie zaczął od przełamania rywala w pierwszym i dziewiątym gemie, wygrywając partię w 40 minut.

W drugim secie Amerykanin zagrał lepiej, co doprowadziło do tie-breaka. Niemiec zdominował go, zdobywając pięć pierwszych punktów. Z Sheltonem zmierzył się po raz szósty i odniósł szóste zwycięstwo.

Jak przebiegała decydująca faza meczu?

Trzeci set przyniósł chwilową słabość faworyta. W dwunastym gemie dał się przełamać, co kosztowało go przegraną partię. Niemiec jednak szybko wrócił do dobrej gry, przełamując rywala na początku czwartego seta, a potem na 5:2.

Po piłce meczowej Niemiec był tak skupiony, że nie zorientował się, iż wygrał. Po wymianie zrobił kilka kroków w tył, oczekując serwisu rywala. Zverev wykorzystał problemy zdrowotne rywali w sezonie, utrzymując drugą pozycję w rankingu. Prowadzenie zachowuje nieobecny w Nowym Jorku Włoch Jannik Sinner.