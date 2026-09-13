ME w koszykówce 3x3. Kto wywalczył złote medale w Antwerpii?

Kto wygrał finał czempionatu w Antwerpii?

Zawodniczki z Niderlandów okazały się bezkonkurencyjne podczas jedenastej edycji mistrzostw Europy. W meczu o złoto obrończynie tytułu pokonały wicemistrzynie olimpijskie z Hiszpanii wynikiem 16:13. Wcześniej najlepsza drużyna rankingu FIBA bez problemu wygrała swoje starcia grupowe oraz pucharowe, rozbijając między innymi reprezentację Czech w ćwierćfinale. Dla Holenderek jest to trzeci triumf na Starym Kontynencie w historii ich dotychczasowych startów. Koszykarki te wcześniej zwyciężały w imprezach mistrzowskich w 2023 oraz 2025 roku.

W turnieju mężczyzn najwyższe miejsce na podium zajęła reprezentacja Łotwy. Aktualni mistrzowie świata z Warszawy zdominowali w wielkim finale zespół holenderski, wygrywając to spotkanie pewnie 19:10. W drodze po tytuł koszykarze z krajów bałtyckich pokonali reprezentację Francji, rewanżując się Trójkolorowym za bolesną porażkę w półfinale paryskich igrzysk olimpijskich. Łotysze sięgnęli po złoty medal mistrzostw Europy dopiero po raz drugi w swojej historii. Swój pierwszy europejski tytuł w tej dyscyplinie wywalczyli w 2017 roku.

Jak zaprezentowała się reprezentacja Polski koszykarek?

Występ biało-czerwonych na boiskach w Belgii zakończył się dla kibiców sporym rozczarowaniem. Reprezentacja Polski koszykarek przegrała obydwa spotkania w grupie D i ostatecznie nie zdołała awansować do ćwierćfinałów. Nasze zawodniczki musiały uznać wyższość mistrzyń olimpijskich z Niemiec oraz drużyny gospodyń. Przed rokiem podczas turnieju w Kopenhadze Polki uplasowały się na szóstej pozycji. Z kolei męska kadra Polski w ogóle nie wystąpiła w Antwerpii, notując czwarty z rzędu brak kwalifikacji na mistrzostwa Europy.

Z ogromnym niedosytem belgijski turniej zakończyli również niezwykle utytułowani Serbowie. Pięciokrotni mistrzowie Europy nie zdobyli żadnego medalu, ulegając w decydującym starciu o brąz osłabionej kadrze Francji 14:21. Indywidualne nagrody dla najbardziej wartościowych graczy turnieju powędrowały w ręce Holenderki Noortje Driessen oraz Łotysza Kristapsa Gluditisa. Najskuteczniejszą zawodniczką całych zawodów została Driessen z dorobkiem czterdziestu czterech punktów. Najwięcej oczek wśród mężczyzn zdobył natomiast reprezentant Francji Lorenzo Thirouard-Samson.