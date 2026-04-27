Rekordowa zbiórka dla Fundacji Cancer Fighters. Polskie gwiazdy golą głowy na znak solidarności z chorymi

Zbiórka Łatwoganga na rzecz Fundacji Cancer Fighters bije rekordy

W połowie kwietnia znany muzyk Bedoes 2115 oraz Maja Mecan podjęli współpracę z Fundacją Cancer Fighters, tworząc utwór wymierzony w chorobę nowotworową. Twórcy zadeklarowali, że wszystkie zyski z odtworzeń tej piosenki trafią do organizacji wspierającej chore dzieci, młodzież i dorosłych. W tamtym momencie organizatorzy zupełnie nie przewidywali, że całe przedsięwzięcie zyska tak gigantyczną popularność.

Inicjatywę podłapał internetowy twórca Piotr Garkowski, funkcjonujący w sieci pod pseudonimem Łatwogang, który zapowiedział wielokrotne słuchanie nagrania w celu maksymalizacji zysków. Jego internetowa transmisja błyskawicznie zyskała ogromny rozgłos i przyciągnęła uwagę czołowych postaci polskiego show-biznesu. Do studia youtubera przybyli między innymi piosenkarka Doda, wokalistka Roksana Węgiel wraz z mężem, aktor Borys Szyc, artystka Sanah, a także obsady popularnych seriali telewizyjnych.

Główny organizator wirtualnego wydarzenia zakładał początkowo zebranie pół miliona złotych. Rzeczywistość jednak całkowicie przerosła oczekiwania wszystkich zaangażowanych, ponieważ środki gromadzone na trzech oddzielnych kontach rosły w błyskawicznym tempie. W niedzielny poranek przed godziną dziewiątą stan konta pokazał 85 milionów złotych, a kilka godzin później przebito barierę 100 milionów. Transmisję zakończono dokładnie o godzinie 21:37, notując ostateczny wynik na poziomie ponad 251 milionów złotych.

Zobacz również: Zagranica mówi o streamie Łatwoganga. Zrzutkę Polaków skomentował najpopularniejszy youtuber świata

Doda, Grzegorz Hyży i Katarzyna Nosowska wspierają chorych na raka

Wielu gości odwiedzających studio Piotra Garkowskiego zdecydowało się na radykalną zmianę wizerunku, aby zademonstrować jedność z osobami walczącymi z nowotworami. Inicjator akcji osobiście zgolił włosy jako jeden z pierwszych uczestników transmisji. W ślad za nim poszli inni popularni twórcy internetowi, wśród których znaleźli się Kasix, Naruciak, Blowek, Sylwester Wardęga oraz Kacper Porębski znany pod pseudonimem Jasper.

Z biegiem czasu do akcji obcinania włosów dołączały kolejne osoby publiczne ze świata telewizji i muzyki. Żona znanego aktora Edyta Pazura złożyła publiczną obietnicę zgolenia głowy po przekroczeniu progu 50 milionów złotych. Chwilę później na podobny krok decydowały się kolejne znane osobistości, a zupełnie nowym wizerunkiem mogą pochwalić się obecnie muzyk Grzegorz Hyży, piosenkarka Katarzyna Nosowska, sportowiec Jan Błachowicz, producent Kevin Mglej, aktorka Aleksandra Domańska oraz dziennikarz Maciej Kurzajewski.

Na radykalne cięcie zdecydował się również Szymon Miszczak, syn znanego dyrektora programowego Edwarda Miszczaka. Przy okazji utraty włosów zdobył się on na bardzo osobiste wyznanie dotyczące śmierci swojej matki, która zmarła w wyniku choroby nowotworowej.

Zobacz również: Agnieszka Hyży ujawnia kulisy rekordu Łatwoganga. Tak tłumaczy ostrą zmianę wizerunku męża

