Lukas Podolski kupuje Górnik Zabrze. Znamy datę sfinalizowania historycznej transakcji

Zakończenie rozgrywek Ekstraklasy w sezonie 2025/2026 przyniesie długo wyczekiwane zmiany właścicielskie w Górniku Zabrze.

Nowe informacje w tej sprawie przekazał oficjalnie prezydent miasta, Kamil Żbikowski.

Już 23 maja pakiet większościowy akcji śląskiego zespołu ma przejąć przedsiębiorstwo należące do gwiazdy drużyny, Lukasa Podolskiego.

Lukas Podolski kupuje Górnik Zabrze. Znamy szczegóły harmonogramu

Poniedziałkowy komunikat opublikowany na miejskim portalu Zabrza potwierdza, że strony wypracowały już kluczowe zasady porozumienia. Aktualnie prawnicy szlifują ostateczny kształt dokumentów, dbając o odpowiednie zabezpieczenia prawne zarówno dla samorządu, jak i dla kupującego inwestora.

Quiz. Ci piłkarze już nie grają w reprezentacji Polski. Pamiętasz ich? Pytanie 1 z 17 Jak nazywa się ten piłkarz? Ludovic Obraniak Eugen Polanski Ariel Borysiuk Następne pytanie

„Proszę o wyrozumiałość. Wcześniej operowaliśmy raczej perspektywą miesięcy, dziś mówimy o konkretnych datach. To pokazuje, jak bardzo proces przyspieszył. Chcemy go zamknąć w ciągu kilku najbliższych tygodni. Traktujmy ten harmonogram jako wyraz dobrej woli i determinacji obu stron. Naszym celem jest sfinalizowanie prywatyzacji wraz z końcem sezonu, tak aby wspólnie z kibicami świętować nie tylko sukcesy sportowe, ale też nowy rozdział w historii Górnika Zabrze” - powiedział cytowany w komunikacie prezydent Żbikowski.

Decydujące kroki w maju. Mistrz świata z 2014 roku jedynym inwestorem zainteresowanym Górnikiem

Przedstawiony plan zakłada, że do 6 maja skompletowane umowy trafią na biurka członków rady miasta oraz rady nadzorczej. Maksymalnie dwa tygodnie później, 20 maja, planuje się nadzwyczajną sesję radnych, którzy mają przegłosować uchwałę zezwalającą na zbycie udziałów. Złożenie podpisów pod finalnym kontraktem wyznaczono na 23 maja - dzień ostatniego meczu tego sezonu.

Zabrzański klub funkcjonuje od 1948 roku, a w formie spółki piłkarskiej działa od 1996 roku. Początkowo zakładana przez prywatne podmioty organizacja przechodziła z rąk do rąk, a jej ostatnim prywatnym zarządcą było Towarzystwo Ubezpieczeniowe Allianz Polska w latach 2007-2011. Od połowy 2011 roku pakiet większościowy z powrotem znajduje się w posiadaniu lokalnego samorządu.

W grudniu 2025 roku firma LP Holding GmbH, której właścicielem jest Lukas Podolski, nabyła 8,3 procent udziałów w klubie od Allianz Polska Services. Triumfator mundialu z 2014 roku i 130-krotny reprezentant Niemiec nadal występuje na boiskach w koszulce Górnika, chociaż w obecnych rozgrywkach spędza na murawie mniej czasu. Jego przedsiębiorstwo jest obecnie wyłącznym kandydatem uczestniczącym w skomplikowanej procedurze prywatyzacyjnej śląskiego zespołu.

Zanim zapadną ostateczne decyzje w gabinetach, 2 maja Górnik powalczy o Puchar Polski w finałowym starciu z Rakowem Częstochowa na płycie PGE Narodowego. Dodatkowo zabrzanie notują świetne wyniki w PKO BP Ekstraklasie, zajmując po 30 seriach gier pozycję wicelidera i tracąc zaledwie trzy punkty do znajdującego się na czele stawki Lecha Poznań.