Ten przycisk w pralce usuwa brzydki zapach i brud. Ubrania po praniu pachną świeżością

Funkcja pralki, która usuwa brzydkie zapachy i brud

Zasada działania pralki wydaje się oczywista: ładujemy brudną odzież, aplikujemy środki piorące, wybieramy odpowiedni cykl i po pewnym czasie wyciągamy czyste i świeże ubrania. Z biegiem czasu zdarza się jednak, że odzież po wyciągnięciu z bębna traci swój idealny zapach. Często instynktownie dodajemy wtedy więcej płynu zmiękczającego, co okazuje się poważnym błędem. Kluczem do świeżego prania jest bowiem dokładne wyczyszczenie samej pralki. W jej wnętrzu gromadzi się wilgoć, która sprzyja rozwojowi pleśni oraz powstawaniu charakterystycznego zapachu stęchlizny. Co więcej, w zakamarkach oraz dozowniku osadzają się resztki środków piorących, co nie tylko pogarsza jakość prania, ale też skraca żywotność urządzenia. Rozwiązaniem tego problemu jest specjalny program "czyszczenie bębna", w który wyposażona jest większość urządzeń.

Regularne czyszczenie bębna gwarancją świeżego prania

Każdy z nas chciałby, aby wyjęte z pralki rzeczy pachniały nienagannie, co często próbujemy osiągnąć za pomocą najróżniejszych płynów i perfum do tkanin. Zapominamy przy tym, że podstawą jest utrzymanie sprzętu w nienagannej czystości. Większość nowych modeli pralek posiada dedykowany przycisk służący do samooczyszczania bębna. Jego uruchomienie włącza cykl prania (bez załadunku) w wysokiej temperaturze, co pozwala skutecznie usunąć nagromadzony brud i resztki detergentów. Nawet jeśli nasz model nie dysponuje taką opcją, możemy z powodzeniem zastosować sprawdzone domowe triki na odświeżenie urządzenia.

Quiz. Czy jesteś perfekcyjną panią domu? Sprawdź swoją wiedzę z domowych sposobów na porządek Pytanie 1 z 10 Domowym sposobem na elektryzowanie się firanek jest namoczanie ich w: wodzie z octem wodzie z sodą oczyszczoną wodzie z solą Następne pytanie

Niezawodny domowy sposób na pleśń i stęchliznę w pralce

Jeśli zmagasz się z nieprzyjemnym zapachem wydobywającym się z pralki, istnieje prosty i niezwykle skuteczny patent. Wystarczy umieścić w pustym bębnie jedną kapsułkę do zmywarki, a następnie uruchomić program prania w 90 stopniach. Ten łatwy zabieg sprawi, że wnętrze sprzętu odzyska higieniczną czystość. Ważne jest również, aby po zakończeniu cyklu pozostawić drzwiczki uchylone, co pozwoli na dokładne wyschnięcie urządzenia i zapobiegnie nawrotom problemu.

Kompleksowe czyszczenie wszystkich elementów pralki

Aby skutecznie zlikwidować pleśń i nieprzyjemne aromaty, samo czyszczenie bębna nie wystarczy. Proces należy rozpocząć od wyciągnięcia szufladki na detergenty i starannego usunięcia z niej zaschniętego proszku oraz osadu z kamienia – świetnie nada się do tego roztwór wody z octem lub soda oczyszczona. Równie istotne jest dokładne umycie gumowego kołnierza bębna, ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich załamań i szczelin. W tym przypadku niezawodna okaże się mieszanka octu z kilkoma kroplami olejku z drzewa herbacianego, która szybko upora się z grzybami i pleśnią. Na koniec nie można zapomnieć o wyczyszczeniu filtra znajdującego się w dolnej części pralki, skąd należy usunąć wszelkie zabrudzenia i kłaczki przy pomocy małej szczotki.