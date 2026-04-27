Decyzja zapadła?! Znany dziennikarz ujawnia plany Lewandowskiego!

Guillem Balague o przyszłości Roberta Lewandowskiego. Opuści Barcelonę?!

Robert Lewandowski przeniósł się do stolicy Katalonii w połowie 2022 roku, wiążąc się z klubem umową do końca obecnego sezonu. W trakcie swojego pobytu w Hiszpanii zdołał zapisać się w historii drużyny jako jeden z jej najskuteczniejszych zawodników. Ostatnio jednak jego pozycja w zespole nieco osłabła w porównaniu do początków na Camp Nou. Z tego powodu od dłuższego czasu spekulowano na temat jego dalszych losów, a najnowsze informacje podał właśnie Guillem Balague. Autor licznych publikacji poświęconych Barcelonie, a także biografii takich piłkarzy jak Leo Messi czy Cristiano Ronaldo, kategorycznie stwierdził, że polski snajper opuści drużynę!

- Lewandowski na pewno odchodzi, Barca chce dwóch napastników. Rashford musi uzbroić się w cierpliwość - zapowiada w specjalnym nagraniu 57-letni dziennikarz ze stolicy Katalonii, współpracujący z największymi angielskimi tytułami.

Wiadomość ta natychmiast obiegła zagraniczną prasę, a domysły na temat przyszłego pracodawcy kapitana reprezentacji Polski przybierają na sile. Wśród potencjalnych kierunków wymienia się m.in. Juventus, AC Milan, amerykańskie Chicago Fire oraz drużyny z ligi saudyjskiej.

Z takiego rozwoju sytuacji z pewnością cieszyłby się Jan Tomaszewski. Były reprezentacyjny bramkarz w wywiadach dla "Super Expressu" wielokrotnie doradzał Lewandowskiemu, by nie akceptował obecnej sytuacji w katalońskim klubie.

- Ja na miejscu Roberta dawno bym podziękował, dziękuję bardzo, wybieram sobie klub, a tych propozycji ma ogromnie dużo - mówił legendarny bramkarz w jednej z ostatnich rozmów z Przemkiem Ofiarą.