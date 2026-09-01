Racjonalny Psycholog o aferze "Nigdy w życiu!". Sprawę analizują też eksperci od mediów i wizerunku

Katarzyna Grochola napisała cykl książek "Żaby i anioły". Ekranizacja pierwszej części pt. "Nigdy w życiu" podbiła serca Polaków w 2004 roku, odmieniając na dobre polską literaturę i kino. Po 22 latach ukazała się piąta książka "Właśnie że tak! Nigdy w życiu! 20 lat później", ale tym razem ekranizacja spotkała się z masową krytyką już w przedbiegach. Tak aferę oceniają komentatorzy-eksperci.

"Właśnie że tak! Nigdy w życiu! 20 lat później" - ekranizacja, która rozpaliła dyskusję w sieci

Podczas prezentacji jesiennej ramówki stacji TVN aktorka Joanna Jabłczyńska zdradziła, że nie zagra ponownie Tośki w nowym "Nigdy w życiu!". Nie kryjąc rozczarowania, przyznała, że czuła się pewniakiem, a później zasugerowała, że to naciski inwestora doprowadziły do wyboru innej aktorki. Murem za gwiazdą "Na Wspólnej" stanęli internauci, pisząc petycje i grożąc bojkotem.

Po wyjściu na jaw, że Tośkę zagra znana z "Wielkiej wody" Agnieszka Żulewska - Katarzyna Grochola zapowiedziała "podjęcie kroków prawnych" w stosunku do (radczyni prawnej) Joanny Jabłczyńskiej, jednak posty o tym informujące z czasem zniknęły z sieci. Według argumentacji produkcji - aktorka po prostu przegrała casting. Pogubić się w tym naprawdę łatwo!

Racjonalny Psycholog o Jabłczyńskiej i Grocholi

Co nie powinno nikogo dziwić, afera związana z nowym "Nigdy w życiu" spotkała się z wieloma rozmaitymi opiniami w sieci. Jedną z nich wyraził Rafał Koszyk, były lekkoatleta i reprezentant Polski, który prowadzi popularny profil "Racjonalny Psycholog". Na obserwowanym przez ponad 180 tysięcy osób koncie napisał wprost:

- NIGDY W ŻYCIU! tego się nie spodziewałem, że ktoś wyciągnie z szafy film sprzed ponad 20 lat, otrzepie go z kurzu, dopisze „20 lat później”, zatrudni tę samą Judytę, a później będzie zaskoczony, że widzowie oczekują również tej samej Tosi. Bo umówmy się, że nikt nie wraca po tylu latach do „Nigdy w życiu!”, żeby ratować polską kinematografię i walczyć o Złotą Palmę. [...] To jest świadome granie nostalgią i nie ma w tym nic złego. Nie ma, dopóki ktoś nie zaczyna traktować widzów jak idiotów, którzy mają pamiętać dokładnie to, co przyda się w kampanii promocyjnej, a resztę uprzejmie mają wymazać z głowy.

Zobacz galerię: Wszystkie Tosie w ekranizacjach książek Grocholi. Od Jabłczyńskiej do Żulewskiej

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Ekspertka ds. wizerunku nie ma litości dla produkcji. Aferę podsumowali też eksperci ds. mediów

Krytycznie względem twórców "Właśnie że tak!" wypowiada się również ekspertka ds. wizerunku i PR, Barbara Krysztofczyk. W komentarzu dla serwisu "Pudelek" zauważyła, że osoby odpowiedzialne za film najwidoczniej w ogóle nie przewidziały skali rozczarowania wokół ich decyzji. Z kolei Joanna Jabłczyńska, w przeciwieństwie do Katarzyny Grocholi i reszty produkcji, poza ogromnym wsparciem widowni ma też inny atut w postaci spokojnego, przemyślanego wypowiadania się.

- Ludzie odpowiedzialni za produkcję [...] życzyli sobie w duchu tego, że Jabłczyńska nie zrobi dramy, życzyli sobie tego, że fani nie będą mieć im za złe zmianę aktorki grającej kluczową rolę, i wreszcie życzyli sobie tego, że komunikacja wokół tej zmiany jakoś tak sama się zadzieje. Otóż nie - czytamy. - Joanna Jabłczyńska działa precyzyjnie, rośnie w wizerunkową siłę – nie stawia żadnych błędnych kroków. Ludzie jej kibicują, wspierają, widzą w niej uosobienie samych siebie – bo wszak każdy z nas czuł się kiedyś w życiu wykorzystany. Tymczasem Katarzyna Grochola wraz ze wspomnianą wcześniej "produkcją" zdają się błądzić po omacku i wykonywać nieprzemyślane, szkodzące im oraz filmowi ruchy. Koniec końców robi się z tego dramat tak wielowątkowy i wciągający, że wart jest chyba ekranizacji - zakończyła specjalistka.

Brak Joanny Jabłczyńskiej w nowym filmie Grocholi - a właściwie ogromna skala reakcji na ten fakt - zaciekawił też ekspertów z Instytutu Monitorowania Mediów. Z ich publikacji możemy się dowiedzieć, że statystyczny internauta spotkał się z tą informacją w mediach od 1 do 2 razy, generując 357,8 tys. interakcji na platformach społecznościowych. Media tradycyjne napisały zaś w dniach 26-30 sierpnia aż 270 artykułów na ten temat.

Sonda Pójdziesz na film "Właśnie że tak! Nigdy w życiu! 20 lat później" bez Jabłczyńskiej w roli Tośki? Nigdy w życiu! Pewnie, że tak, jest mi obojętne, kto zagra Tośkę A kto to jest Tośka?