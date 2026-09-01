Niemcy i Turcja z awansem do ćwierćfinału ME. Kto okazał się lepszy w Stambule?

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-09-01 20:45

Reprezentacje Niemiec i Turcji awansowały do ćwierćfinału mistrzostw Europy siatkarek po meczach rozegranych w Stambule. Niemki stoczyły zacięty bój z Belgią, wygrywając 3:2, natomiast Turczynki pewnie pokonały Azerbejdżan 3:0. Zespoły te zmierzą się ze sobą w walce o półfinał.

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Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Zbliżenie na nogę piłkarza uderzającego w piłkę na błotnistym boisku podczas meczu w deszczu.

Dramatyczne starcie Niemiec z Belgią

Mecz reprezentacji Niemiec i Belgii dostarczył kibicom w Stambule wielu emocji. Czwarty set okazał się niezwykle wyrównany, a Belgijki zdołały obronić piłkę meczową, doprowadzając ostatecznie do tie-breaka. Walka na parkiecie była bardzo wyrównana.

W decydującej partii Niemki początkowo ustępowały rywalkom, przegrywając 4:5. Szybko jednak odzyskały kontrolę nad grą, zdobywając osiem punktów przy stracie zaledwie jednego. Dzięki temu pewnie przypieczętowały swój awans do najlepszej ósemki turnieju.

Turcja pewnie pokonuje Azerbejdżan

Drugie wtorkowe spotkanie 1/8 finału miało zdecydowanie inny, bardziej jednostronny przebieg. Reprezentacja Azerbejdżanu zdołała nawiązać wyrównaną walkę z Turcją jedynie w trzeciej partii. W kluczowym momencie, przy remisie 22:22, gospodynie zdobyły trzy punkty z rzędu.

W ćwierćfinale, który odbędzie się w czwartek o godzinie 18:00, Turcja ponownie zagra z Niemkami. W fazie grupowej Turczynki odniosły zwycięstwo 3:1. Wcześniej, o godzinie 15:00, rozpocznie się spotkanie Polek z Holenderkami.

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