Wanda Traczyk-Stawska spoczęła na Woli. Pochowano ją niedaleko dawnego asa Legii Warszawa

Pogrzeb Wandy Traczyk-Stawskiej. Wśród żałobników Rafał Trzaskowski i Jacek Wszoła

Uroczystości żałobne Wandy Traczyk-Stawskiej zorganizowano niemal dwa tygodnie po jej odejściu. Słynna żołnierka AK zmarła, mając 99 lat. Zaledwie sześć dni przed jej śmiercią odeszła jej siostra, Kazimiera Wszoła. Spoczęła ona jednak na innej warszawskiej nekropolii – Cmentarzu Bródnowskim. Prywatnie była matką znakomitego polskiego lekkoatlety, Jacka Wszoły. Złoty medalista igrzysk w Montrealu był obecny z bliskimi na pogrzebie ciotki. Oprócz rodziny w pożegnaniu wzięli udział zwykli obywatele, a także czołowi polscy politycy. Obecni byli m.in. Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, oraz marszałek i wicemarszałek Senatu: Małgorzata Kidawa-Błońska i Magdalena Biejat. Nabożeństwo w stołecznej Bazylice Świętego Krzyża koncelebrowali kard. Kazimierz Nycz i abp Adrian Galbas. Ostatnim punktem uroczystości było złożenie trumny na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim. W tym miejscu spoczywa wiele wybitnych postaci, w tym Józef Ciszewski, niegdyś kluczowy zawodnik Legii Warszawa i reprezentacji Polski.

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Zdjęcia z pogrzebu Wandy Traczyk-Stawskiej

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Grób Wandy Traczyk-Stawskiej blisko znanych artystów i dawnego piłkarza Legii

Wolska nekropolia, na której spoczęła Wanda Traczyk-Stawska, to miejsce pochówku wielu zasłużonych Polaków. Znajdują się tam mogiły popularnych artystek, takich jak Małgorzata Braunek czy Gabriela Kownacka. Na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim spoczywają także m.in. Edward Wende – znany obrońca w procesach politycznych w PRL, czy muzyk Jacek Skubikowski. Z perspektywy sportowej szczególnym nazwiskiem jest tu wspomniany wcześniej Józef Ciszewski, przedwojenny napastnik Legii Warszawa i Biało-czerwonych. Reprezentował on Polskę w 14 spotkaniach, strzelając trzy bramki. Z kolei w barwach stołecznego klubu wybiegał na boisko ponad 100 razy, notując 60 trafień.

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