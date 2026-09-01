Mandaryna i Wiśniewski zapowiadają wspólny utwór! Fani: "starzy na wakacjach"

Michał Wiśniewski i Mandaryna - wielki powrót

Nie każdy w to wierzył, a jednak się wydarzyło! Michał Wiśniewski i Mandaryna potwierdzili powrót do siebie po dwóch dekadach. Małżeństwo, które podbiło polski show-biznes na początku XXI wieku, buduje dziś swoją relację na nowo, co przez długie tygodnie nie znikało z pierwszych stron gazet.

Aktualnie artystka przygotowuje się do udziału w programie "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami", ale to nie koniec najświeższych projektów. Wspólnie z byłym mężem i jednocześnie aktualnym partnerem ogłosiła gorącą premierę.

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Duet zapowiada wspólny hit. Kiedy premiera "Będzie było"

Mandaryna i Michał Wiśniewski odliczają właśnie dni do chwili, w której ich wspólny utwór "Będzie było" ujrzy światło dzienne. Duet oficjalnie ogłosił premierę za pomocą fotki w mediach społecznościowych, która rozpaliła wyobraźnię internautów. Wielu fanów nie może się już doczekać piosenki naładowanej potężną dawką nostalgii.

- Starzy na wakacjach - brzmi jeden z wielu komentarzy pod zdjęciem Mandaryny i Wiśniewskiego w wyłożonym zieloną skórą kabriolecie.

- hahaha świetne - odpisała Mandaryna.

Utwór trafi do sieci już w czwartek, 3 września.

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Gwiazda szczerze: "wyskakujemy z lodówek"

Mandaryna skomentowała powstanie piosenki w rozmowie z Julita Buczek z "Super Expressu". Jak zdradziła, razem z Wiśniewskim zdawali sobie sprawę, że ich powrót będzie wielkim newsem, ale skala zainteresowania stanowczo przerosła ich oczekiwania. Z tego względu zdecydowali się skomentować sytuację w utworze "Będzie było".

- Jest to taki nasz komentarz do tego, co się dzieje, że w pewnym momencie, a w zasadzie cały czas wyskakujemy ze wszystkich lodówek. Wiedzieliśmy, że będzie to news, ale nie spodziewaliśmy się, że aż tak. Jakby nie zdawaliśmy sobie sprawy, jak będzie duży. [...] Mam nadzieję, że się spodoba, bo to jest dla nas bardzo przyjemna przygoda - powiedziała.

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