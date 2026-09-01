Mandaryna i Wiśniewski zapowiadają wspólny utwór! Fani: "starzy na wakacjach"

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-09-01 21:32

Ten powrót rozgrzał polski show-biznes do czerwoności! Jak się okazuje, Mandaryna i Michał Wiśniewski postanowili uczcić swoją budowaną od nowa relację poprzez wyjątkową, wspólną piosenkę. Para zapowiedziała właśnie premierę nowego hitu "Będzie było". Kiedy go usłyszymy? Fani już teraz nie ukrywają ekscytacji!

Michał Wiśniewski i Mandaryna - wielki powrót

Nie każdy w to wierzył, a jednak się wydarzyło! Michał Wiśniewski i Mandaryna potwierdzili powrót do siebie po dwóch dekadach. Małżeństwo, które podbiło polski show-biznes na początku XXI wieku, buduje dziś swoją relację na nowo, co przez długie tygodnie nie znikało z pierwszych stron gazet.

Aktualnie artystka przygotowuje się do udziału w programie "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami", ale to nie koniec najświeższych projektów. Wspólnie z byłym mężem i jednocześnie aktualnym partnerem ogłosiła gorącą premierę.

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Duet zapowiada wspólny hit. Kiedy premiera "Będzie było"

Mandaryna i Michał Wiśniewski odliczają właśnie dni do chwili, w której ich wspólny utwór "Będzie było" ujrzy światło dzienne. Duet oficjalnie ogłosił premierę za pomocą fotki w mediach społecznościowych, która rozpaliła wyobraźnię internautów. Wielu fanów nie może się już doczekać piosenki naładowanej potężną dawką nostalgii.

Starzy na wakacjach - brzmi jeden z wielu komentarzy pod zdjęciem Mandaryny i Wiśniewskiego w wyłożonym zieloną skórą kabriolecie.

hahaha świetne - odpisała Mandaryna.

Utwór trafi do sieci już w czwartek, 3 września.

Mandaryna i Michał Wiśniewski. Na miniaturze para w kabriolecie. O ich wspólnym utworze przeczytasz w serwisie Eska.
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Gwiazda szczerze: "wyskakujemy z lodówek"

Mandaryna skomentowała powstanie piosenki w rozmowie z Julita Buczek z "Super Expressu". Jak zdradziła, razem z Wiśniewskim zdawali sobie sprawę, że ich powrót będzie wielkim newsem, ale skala zainteresowania stanowczo przerosła ich oczekiwania. Z tego względu zdecydowali się skomentować sytuację w utworze "Będzie było".

- Jest to taki nasz komentarz do tego, co się dzieje, że w pewnym momencie, a w zasadzie cały czas wyskakujemy ze wszystkich lodówek. Wiedzieliśmy, że będzie to news, ale nie spodziewaliśmy się, że aż tak. Jakby nie zdawaliśmy sobie sprawy, jak będzie duży. [...] Mam nadzieję, że się spodoba, bo to jest dla nas bardzo przyjemna przygoda - powiedziała.

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