Marcin Miller w Twoja Twarz Brzmi Znajomo 23. Lider kultowego zespołu w zupełnie nowej roli

Z fotela jurora na scenę. Król disco polo podejmuje rękawicę

Dla fanów polskiego show-biznesu to z pewnością jedno z największych zaskoczeń jesiennej ramówki 2026 roku. Marcin Miller, znany przede wszystkim jako charyzmatyczny wokalista zespołu Boys oraz wieloletni, niezwykle surowy juror formatu „Disco Star”, tym razem sam stanie przed panelem oceniającym. Decydując się na udział w 23. odsłonie „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”, artysta udowadnia, że nie boi się wyjść ze swojej strefy komfortu i jest gotowy na potężną dawkę telewizyjnej adrenaliny.

Jego rola w muzycznym hicie Polsatu będzie wymagała nie lada wszechstronności. Uczestnictwo w formacie to przecież nie tylko odtwarzanie kultowych wokali, ale również wielogodzinne treningi choreograficzne, praca nad mimiką, ruchem scenicznym i noszenie skomplikowanych charakteryzacji z użyciem silikonowych masek. Czy charakterystyczny głos artysty, który od lat rozgrzewa polskie parkiety, uda się ukryć pod nowymi, często zaskakującymi tożsamościami?

Od absolwenta ekonomika do prawdziwej ikony popkultury

Choć dla wielu widzów Marcin Miller jest uosobieniem spektakularnego sukcesu branży rozrywkowej, jego droga na szczyt była pełna nieoczywistych zakrętów. Urodzony w 1970 roku muzyk z wykształcenia wcale nie jest wokalistą – z powodzeniem ukończył liceum ekonomiczne w Ełku. Wszystko zmieniło się w 1990 roku, kiedy stanął na czele formacji Boys. To on stoi za ponadczasowymi hitami, takimi jak „Jesteś szalona”, „Wolność”, „Łobuz” czy „Chłop z Mazur”, które na stałe wpisały się w historię polskiego show-biznesu.

Poza sceną artysta bardzo dba o sferę prywatną i pielęgnuje wartości rodzinne. Od ponad trzech dekad tworzy zgrane małżeństwo z żoną Anną, z którą doczekał się dwóch dorosłych już synów. Mało kto wie, że prywatnie lider grupy Boys jest wielkim pasjonatem motoryzacji i pięknych samochodów. Teraz ten poukładany, choć intensywny świat, na kilka tygodni ustąpi miejsca telewizyjnemu szaleństwu i wielogodzinnym treningom przed lustrem.

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Telewizyjne wyzwania i wielki powrót do rywalizacji na parkiecie

Udział w muzycznym show nie jest pierwszym zetknięciem gwiazdora z formatem, w którym musi oddać się w ręce profesjonalnych trenerów i ocenie wymagających sędziów. Widzowie doskonale pamiętają jego determinację i występy w „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami”, gdzie udowodnił, że potrafi ciężko pracować i z pokorą przyjmować konstruktywną krytykę. Wtedy jego scenicznym orężem były figury i poczucie rytmu, jednak tym razem poprzeczka wędruje znacznie wyżej.

Praca głosem, naśladowanie manier innych piosenkarzy i operowanie zupełnie nowymi barwami dźwięku – to wszystko sprawia, że występy weterana sceny zapowiadają się niezwykle intrygująco. Fani już zacierają ręce, zastanawiając się, czy w słynnej windzie muzyk wylosuje kogoś ze świata opery, ciężkiego rocka, czy może wschodzącą gwiazdę zagranicznego popu. Jedno jest pewne – artysta ma w sobie wielką energię, która rozgrzeje studio.

Gdzie i kiedy oglądać program „Twoja Twarz Brzmi Znajomo 23” z udziałem Marcina Millera?

Kultowe muzyczne show powraca na antenę z 23. edycją, zapowiadając sezon pełen spektakularnych przemian, wzruszeń i znakomitej zabawy. Zasady formatu pozostają niezmienne – wygrane w poszczególnych odcinkach oraz główna nagroda tradycyjnie zostaną przekazane przez zwycięzców na wybrane przez nich cele charytatywne. Tym samym uczestnicy walczą nie tylko o aplauz jury i widowni, ale przede wszystkim w szlachetnym celu, co od lat stanowi siłę tego programu.

Fani Marcina Millera oraz miłośnicy wokalnych transformacji nie będą musieli długo czekać na premierowe występy. Nowy sezon startuje już 4 września. Emisja programu „Twoja Twarz Brzmi Znajomo 23” odbywa się na antenie telewizji Polsat, w każdy piątek o godzinie 19:55. Czy lider zespołu Boys wyśpiewa sobie drogę do wielkiego finału? Z pewnością warto trzymać kciuki przed telewizorami.